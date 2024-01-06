استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأولمبي في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

استشهد هاني المصدر (أبو العبد)، مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم وأحد نجوم اللعبة في فلسطين، في غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه الـ92، أكثر 22 ألف شهيد، و58 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ونعى اتحاد الكرة الفلسطيني، هاني أبو العبد معلنا استشهاده، بمنشور عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وجاء في بيان النعي "يتقدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد، وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي هاني المصدر (أبو العبد)".

وأوضح البيان أن "أبو العبد ارتقى بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقا بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية".

وكان الرجوب كشف أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى عشرات آلاف النازحين.

واتهم الرجوب الجيش الإسرائيلي بـ"استهداف المنشآت الرياضية ومقار الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية".

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه وجه "رسائل عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكل الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية" بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "طالب فيها بفتح تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين".