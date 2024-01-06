إنتر ميلان "بطل الشتاء" في الدوري الإيطالي لكرة القدم

حسم إنتر ميلان لقب "بطل الشتاء" بعد أن ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في صدارة الدوري الإيطالي بكرة القدم، وذلك بفوزه الدراماتيكي السبت على ضيفه فيرونا 2-1 في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد الفريق والعائد من الإصابة، الهدف الأول للإنتر (13) وأضاف دافيد فراتيزي الهدف الثاني في الدقيقة الـ93، بينما أحرز البديل توماس هنري هدف الضيوف في الدقيقة الـ74.

وأصبح هدف هنري الذي سجله بعد 45 ثانية فقط على دخوله بدلا من دوريتش، ليصبح بذلك أسرع هداف بديل في الموسم الحالي من الدوري وفق شركة "أوبتا" للإحصاءات.

وأكمل هيلاس فيرونا اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه داركو لازوفيتش في الدقيقة 95 ببطاقة حمراء مباشرة.

وأضاع توماس هنري، فرصة ثمينة للتعادل في الثواني الأخيرة بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 101 من الوقت بدل الضائع.

وعاد إنتر ميلان بهذا الفوز لسكة الانتصارات في انطلاقته بالعام الجديد 2024 بعد تعادله في الجولة الماضية مع جنوة 1-1 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة.

وتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 14 نقطة في المركز الـ18 ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلّف الآن عن جاره بفارق 12 نقطة قبل أن يحل -الأحد- ضيفا على إمبولي.