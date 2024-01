أفضل صفقات الموسم الحالي في البريميرليغ

مئات ملايين الدولارات أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم للتعاقد مع لاعبين جدد على أمل تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب، لكن بعض الصفقات ارتقت إلى التوقعات وأخرى كانت كارثية ومخيبة للآمال.

وهذه أفضل الصفقات في البريميرليغ لموسم 2023-2024 حتى الآن، اعتمادا على مستقبل اللاعب وأدائه الفردي والتأثير الذي أحدثه في فريقه وعلى زملائه.

انضم ديكلان رايس إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (133.55 مليون دولار) بعد أن قاد وستهام إلى لقب المؤتمر الأوروبي نهاية الموسم الماضي، وأثبت الدولي الإنجليزي أنه صفقة رابحة واستطاع أن يكون قائد خط وسط "المدفعجية" منذ انطلاق الموسم. وسيكون له دور محوري إذا أراد الفريق اللندني مواصلة مغامرته للتتويج بلقب البريميرليغ.

No player in Europe's top five leagues has made more progressive passes this season than Declan Rice (184) 🎯

Looking 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 👀 pic.twitter.com/empT3HoWhO

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 2, 2024