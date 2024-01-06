أفضل صفقات الموسم الحالي في البريميرليغ

مئات ملايين الدولارات أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم للتعاقد مع لاعبين جدد على أمل تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب، لكن بعض الصفقات ارتقت إلى التوقعات وأخرى كانت كارثية ومخيبة للآمال.

وهذه أفضل الصفقات في البريميرليغ لموسم 2023-2024 حتى الآن، اعتمادا على مستقبل اللاعب وأدائه الفردي والتأثير الذي أحدثه في فريقه وعلى زملائه.

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

انضم ديكلان رايس إلى أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (133.55 مليون دولار) بعد أن قاد وستهام إلى لقب المؤتمر الأوروبي نهاية الموسم الماضي، وأثبت الدولي الإنجليزي أنه صفقة رابحة واستطاع أن يكون قائد خط وسط "المدفعجية" منذ انطلاق الموسم. وسيكون له دور محوري إذا أراد الفريق اللندني مواصلة مغامرته للتتويج بلقب البريميرليغ.

No player in Europe's top five leagues has made more progressive passes this season than Declan Rice (184) 🎯 Looking 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 👀 pic.twitter.com/empT3HoWhO — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 2, 2024

الإسباني باو توريس (أستون فيلا)

ارتقى مدافع فياريال السابق، إلى مستوى التوقعات في "فيلا بارك"، بعد أن كانت بدايته صعبة في إنجلترا عندما استعين به ليحل مكان تيرون مينغز المصاب. وتأقلم الإسباني منذ ذلك وبات جزءا كبيرا من أحد أكثر الدفاعات تنظيما في البريميرليغ، وأصبح دفاع "الفيلانز" حصنا منيعا بسبب قوة وقدرة توريس على صد مهاجمي الفريق الخصم.

الإنجليزي أليكس سكوت (بورنموث)

عندما كان أليكس سكوت مع بريستول سيتي في الدرجة الأولى كان مطلوبا من أندية عدة في البريميرليغ، لكن بورنموث فاز بالسباق وثّبت لاعب خط الوسط الإنجليزي نفسه في الفريق، رغم أنه انتقل للفريق "الأحمر والأسود" مقابل 25 مليون جنيه إسترليني فقط (31.8 مليون دولار).

الإنجليزي ناثان كولينز (برينتفورد)

فرض نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة برينتفورد وبخط دفاعه، وهذا ليس بالأمر السهل لأي لاعب حيث كان فريق المدرب توماس فرانك أحد أقوى الدفاعات في البريميرليغ. واستطاع كولينز أن يتغلب مع برينتفورد على تحدي معاناته من الإصابات المتكررة.

البرازيلي جواو بيدرو (برايتون)

تألق جواو بيدرو (22 عاما) في الدوري الممتاز بعد أن انتقل من واتفورد. وأحرز 7 أهداف في 20 مباراة وجاءت غالبية أهدافه في الدوري الأوروبي.

https://www.instagram.com/p/C0-B6umtzpS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTdlMjRlYjZlMQ==

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

قدم كول بالمر نفسه بشكل ممتاز في البريميرليغ هذا الموسم، محرزا 12 هدفا في 16 مباراة في الدوري مع "البلوز"، وأصبح بلا شك النجم الأول في "ستامفورد بريدج" حتى الآن هذا الموسم.

الإنجليزي جاك هاريسون (إيفرتون)

حصل هاريسون على فرصة ثانية في البريميرليغ، بعد أن استعاره إيفرتون من فريق ليدز يونايتد الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية. وسجل هاريسون أحد أجمل أهداف هذا الموسم في مرمى بورنموث. وأصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عاما جزءا أساسيا من تشكيلة المدرب شون دايش.

المجري دومينيك زوبوسزلاي(ليفربول)

إحدى أفضل الصفقات التي عقدها "الريدز" هذا الموسم، فقائد منتخب بولندا يقدم مستويات ملفتة في أول مواسمه بالبريميرليغ، فاللاعب يسجل ويمرر ويصنع ويعد أحد الأسباب وراء استعادة "الريدز" مستواه السابق وتصدره لجدول الدوري الممتاز وقد يكون أحد العناصر التي تعيد اللقب إلى "الأنفيلد".

البلجيكي جيريمي دوكو(مانشستر سيتي)

بعد انتقاله إلى ملعب "الاتحاد" من فريق "ستاد رين" الفرنسي، حقق دوكو نجاحا كبيرا مع السيتي وبات الجناح المفضل للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات الرياضية، فإن دوكو -الذي يغيب عن فريقه منذ فترة بسبب الإصابة- أكثر لاعب أكمل مراوغات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (133) خلال 2023.

الدانماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)

شارك في 15 مباراة في الدوري الممتاز، إلا أن إمكاناته ظهرت في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات.

وانتقل الدانماركي الدولي البالغ من العمر 20 عاما، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (91.8 مليون دولار) من أتالانتا الإيطالي ولا يزال لديه متسع من الوقت للتطور والتأقلم مع أجواء أقوى دوري في العالم.