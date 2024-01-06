أغلى نجوم العالم.. بيلينغهام يحلّق ومبابي في مركز مفاجئ

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس"، ومقره في سويسرا، -أمس الخميس- عن قائمته السنوية لأغلى 100 لاعب كرة القدم في العالم من حيث القيمة المالية لصفقات الانتقال التقديرية، وليس القيمة السوقية للاعبين.

وحلَّق الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، عاليا في القائمة بحوالي 268 مليون يورو، متفوقا على بقية نجوم المستديرة الحاليين، وأبرزهم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب المركز الثاني بقيمة تفوق 251 مليون يورو.

وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور زميل بيلينغهام في النادي الملكي، في المرتبة الثالثة بأكثر من 250 مليون يورو، بينما لم يكن للفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مكان في قائمة العشرين الأوائل.

مبابي في مركز مفاجئ

على الرغم من التكهنات الكبيرة حول مستقبله، فإن كيليان مبابي احتل المركز 27 بقيمة انتقال تقديرية تجاوزت 106 ملايين يورو، ووفقا للمركز الدولي فإن هذا المركز المفاجئ للنجم الفرنسي سببه أن عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي الصيف المقبل.

ورغم هذا الترتيب المتأخر جدا، لا يزال بطل العالم مع منتخب فرنسا في 2018 والفائز بجائزة الفتى الذهبي في 2017 أغلى اللاعبين في الدوري الفرنسي بقيمة سوقية تقدّر 180 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

معايير اختيار اللاعبين

في محاولة لقياس قيم الانتقالات المقدرة للنجوم في جميع أنحاء العالم، استند خبراء الإحصاء في المركز الدولي للدراسات الرياضية إلى خوارزمية إحصائية أُنشئت من خلال فحص أكثر من 6000 صفقة انتقال سابقة في مختلف بطولات العالم.

وهذه المقايسس والمعايير المعتمدة:

قيمة الصفقة السابقة.

عمر اللاعب.

مدة العقد.

أداء اللاعب مع ناديه الحالي.

ونظرا لصغر سنه (20 عاما) وعقده طويل الأمد مع ريال مدريد الذي ينتهي في 2029 وأدائه المميز هذا الموسم، انفجرت قيمة انتقال الدولي الإنجليزي التقديرية، ومنذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي مقابل 103 ملايين يورو، سجل بيلينغهام 17 هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 22 مباراة فقط.

كما فاز الدولي الإنجليزي بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023 وأثبت مكانته سواء في "الميرينغي" أو منتخب "الأسود الثلاثة".

قائمة أفضل 10 انتقالات تقدرية