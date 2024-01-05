المدير التنفيذي لمنصة "هيّا": لا شروط لحضور كأس آسيا في قطر

الدوحة – كشف سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" أنه ليس هناك أي "تأشيرات خاصة" بكأس آسيا كما كان الحال في كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن منصة "هيا" تقدم 5 تأشيرات سياحية، وعلى الراغبين بحضور كأس آسيا قطر أو أي فعالية تنظمها الدولة عليه التقديم على إحدى هذه التأشيرات وستصله الموافقة خلال 48 ساعة فقط.

وأكد الكواري -في حوار للجزيرة نت- أنه لا يوجد اشتراطات للتقديم على التأشيرات السياحية بمنصة "هيا" لحضور بطولة كأس آسيا أو أي فعاليات أخرى، وأن ما أشيع عن ضرورة امتلاك المشجع لبطاقة حضور المباريات كشرط لاستخراج تأشيرة "هيا" غير صحيح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة الموافقة على منح التأشيرة من منصة "هيا" يصل لـ 100% في حال كانت المستندات صحيحة وواضحة.

وعن بيع بطاقة "هيا" بشكل غير قانوني، أوضح الكواري أن سوء استخدام البطاقة من قبل الأفراد أو شركات السياحة التي تبيع تأشيرات مزورة للناس، متابع من الجهات المعنية في قطر، وتكتشف هذه الحالات ويتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولكن هذا لن يؤدي لمنع الخدمة عن الناس الذين يستخدمونها بشكل صحيح وقانوني، مشيرا إلى أن أكثر الاستخدامات لخدمة منصة "هيا" الخاصة بإضافة الأقارب والأصدقاء هي إيجابية والكل استطاع من خلالها استقدام عائلته وأصدقائه لزيارة الدوحة والاستمتاع بفعالياتها.

وفي محاولة لفهم أهمية منصة "هيا" والفرق بينها وبين بطاقة "هيا" والخدمات التي تقدمها المنصة لمشجعي كأس آسيا ولكل الراغبين بزيارة دولة قطر لحضور كل الفعاليات فيها أجرت الجزيرة نت لقاء خاصا مع الكواري.

كيف أسهمت منصة "هيا" في أن يزور الناس من كل أنحاء العالم قطر؟

"هيا"، أول منصة توفر خدمات التأشيرة السياحية في قطر، كما تُعرف بالفعاليات في الدولة وتقدم خدمات عدة للزوار والقائمين على الفعاليات رياضية كانت أو فعالية أخرى. فالهدف الرئيس من منصة "هيا" هو تعزيز السياحة في قطر وتسهيل وصول الزوار إليها، ومساعدة الجهات القائمة على الفعاليات لاستقطاب سائحين وزائرين جددا، وتوفير خدمات نوعية كاستخراج التصاريح الأمنية إذا كان هناك فعالية تتطلب ذلك، كما أن هناك منصة خاصة للإعلاميين "هيا الإعلامية"، وهي منصة مهمتها تسهيل عمل الإعلاميين القادمين للدولة لتغطية الفعاليات، ففي السابق كان أي إعلامي يحتاج لتصريح من عدد من الجهات، أما الآن فأصبحت في تطبيق واحد. وإضافة لتأشيرة الدخول ومعلومات الفعاليات وبيع التذاكر الخاصة بها، هناك أكثر من 18 خدمة على "هيا" شجعت الزوار من مختلف أنحاء العالم لزيارة قطر، كما ساعدت المؤسسات في قطر في إدارة الفعاليات بجودة عالية.

كيف تطورت بطاقة "هيا" وتحولت لمنصة عالمية تضم العديد من التأشيرات والخدمات؟

نقطة البداية في منصة "هيا" كانت مونديال قطر 2022، وفكرتها كانت أنها منصة توفر جميع الخدمات للمشجع في بطولة كأس العالم، والخدمات التي يحتاجها المشجع في دولة قطر أثناء الفعاليات، أهمها تأشيرة دخول البلاد والملاعب، إضافة إلى تفعيل الخدمات على تطبيق "هيا" والتي تخص المعلومات والتنبيهات والمواصلات والأماكن السياحية، ولاقت المنصة نجاحا كبيرا أثناء البطولة، وعقب انتهاء كأس العالم جاءت التوجيهات باستمرار هذه المنصة بحيث تخدم الزائر والفعاليات السياحية في الدولة، وبالتالي أول خطوة في تحويل المنصة هي تفعيل التأشيرات السياحية للزوار سواء كانت للفعاليات الرياضية أو الثقافية أو أي فعالية أخرى، ولم يعد هناك مسمى لـ"بطاقة مشجع".

كما دشنا 5 أنواع من التأشيرات في منصة "هيا":

التأشيرة السياحية.

تأشيرة الفعاليات.

تأشيرة جميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي بجميع وظائفهم دون أي استثناء فقط بشرط الإقامة السارية في إحدى الدول الخليجية.

تأشيرة إخطار السفر الإلكتروني (إيتا) وهي لحاملي إقامات دول شنغن.

تأشيرة مرافقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعني أن تأشيرة المشجع خلال مونديال قطر، أصبحت 4 تأشيرات سياحية، ومن حدث رياضي واحد إلى جميع الفعاليات بالدولة، حيث أرسينا مظلة واحدة لجميع الخدمات السياحية.

هل هناك تأشيرة خاصة بكأس آسيا قطر وما هي الخدمات المقدمة لمشجعي البطولة؟

ليس هناك أي تأشيرات خاصة بكأس آسيا أو تأشيرة محددة للبطولة، بل هناك 5 تأشيرات كما شرحنا سالفا، فإذا رغب المشجع بحضور كأس آسيا عليه التقديم على إحدى هذه التأشيرات لحضور البطولة، وجميع الفعاليات في الدولة، فهي بالتالي ليست حصرا على البطولة.

وعن الخدمات التي تقدمها المنصة لجماهير كأس آسيا فهي عديدة ونقوم بتقديمها لجميع زوار قطر مثل:

خدمة التدقيق الأمني للتصاريح الأمنية

خدمة المنصة الإعلامية للإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة كأس آسيا

خدمة التنبيهات للجمهور

خدمة الضيوف المهمين

جملة من الإجراءات للتسهيل على الجمهور والمنظمين.

هل استخراج تأشيرة "هيا" مرتبط بتوفر تذكرة حضور مباريات كأس آسيا؟

هذه شائعات، ليس هناك أي اشتراطات للتقديم على التأشيرات بمنصة "هيا"، فسواء لديك تذكرة لحضور مباريات كأس آسيا أم لا، تستطيع التقديم على التأشيرات بمنصة "هيا" ، وقبول التأشيرات لا يتطلب أكثر من 48 ساعة. كثيرون من مختلف أنحاء العالم يرغبون بالقدوم إلى قطر في هذا التوقيت لمشاهدة الفعاليات المصاحبة لكأس آسيا، كما أن هناك فعاليات أخرى في هذا التوقيت غير البطولة، مثل "إكسبو قطر"، وفعاليات المشجعين التي تخص بطولة آسيا، وفعاليات فصل الشتاء المختلفة، فلماذا نحصر التأشيرة فقط على حاملي تذاكر المباراة؟، "التأشيرات مفتوحة للكل من دون أي اشتراطات".

ما نسبة الموافقة على التأشيرة من "منصة هيا"؟

إذا كانت المستندات صحيحة وواضحة وجواز السفر واضحا والمعلومات المدرجة صحيحة، فتقارب نسبة الموافقة على التأشيرة نسبة 100% بإذن الله.

ما تعليقكم على قيام بعض الناس ببيع بطاقة هيا؟

من يقوم ببيع بطاقة "هيا" يعني أنه يسسيئ استخدام الخدمات التي توفرها الدولة، وهناك شركات سياحية حول العالم تستخدم هذه الإجراءات المخالفة للقانون، وتقوم بتوفير تأشيرات مزورة للناس، ومن الصعب التحكم بهذا الأمر خارجيا، ونحن على علم بهذا الموضوع، ولكننا لا نريد بسبب هذا الإجراء المخالف أن نمنع هذه الخدمة عن الجماهير الذين يستخدمونها استخداما صحيحا، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تواجه هذا الأمر، وتكتشف هذه الحالات وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ونؤكد أن أكثر الاستخدامات لمنصة "هيا" الخاصة بإضافة الأقارب والأصدقاء هي قانونية وصحيحة، والجميع كان سعيدا بها واستطاعوا من خلالها استقدام عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة الدوحة والاستمتاع بالبطولات والفعاليات فيها.

ما أسباب تمديد تأشيرة بطاقة هيا؟

مددت تأشيرة "هيا" لما لمسناه من التزام الجماهير بقواعد وشروط تأشيرات المشجعين، وبسبب نجاح مونديال 2022 وتميز منصة "هيا"، ارتأت الجهات المعنية بتمديد التأشيرة كون الناس الذين قدموا واستمتعوا بكأس العالم، يستطيعون العودة إلى قطر والاستمتاع بفعالياتها، مثل "إكسبو 2023" وبطولة العالم للسباحة وبطولة كأس آسيا، ولهذا مددت للتأشيرة حتى 24 فبراير/شباط المقبل، فجميع الزوار والمشجعين يستطيعون القدوم إلى البلاد والاستمتاع بالفعاليات بتأشيرة "هيا" نفسها للمشجع في مونديال 2022.

ما دور "هيا" في دعم القطاع السياحي؟

منذ إنشاء بطاقة "هيا" إلى 2023، بلغ عدد زوار دولة قطر 4 ملايين زائر، وبالتالي فإن المنصة عززت بشكل كبير القطاع السياحي في الدولة، إضافة للدعم والخدمات التي قدمناها للجهات التي تنظم الفعاليات وتديرها، وهذا الدعم زاد من جودة النشاطات والفعاليات، إضافة لميزة تسهيل دخول الزوار، الأمر الذي شجع الناس على زيارة قطر، وكان لها مردود سياحي قوي على الدولة.

ما الخدمات الجديدة التي طرحتها منصة "هيا" لخدمة الجمهور وزوار قطر؟

قدمنا خدمة مميزة مؤخرا وهي "خدمة التسجيل المسبق" بمنفذ أبو سمرة الحدودي مع السعودية، ففي السابق كانت هناك إجراءات محددة للمقيمين بدول مجلس التعاون لدخول قطر من خلال المنفذ، وهي:

التأشيرة،

دفع تأمين المركبة

إجراءات التفتيش والجوازات

لكن الآن وفرت منصة "هيا" خدمة تستطيع من خلالها تقديم الطلب إلكترونيا لكل هذه الإجراءات قبل الوصول إلى منفذ أبو سمرة، واستخدام مسار خاص بـ"هيا" عند الوصول، حيث يتم التأكد من المعلومات ثم الدخول إلى قطر مباشرة من دون الإجراءات السابقة.

كل هذه الخدمات التي توفرها "منصة هيا" تحتاج إلى مراكز متطورة للدعم الفني، بينها: مركز الدعم في مطار حمد الدولي عند صالة الوصول، ويستطيع القادم إلى الدولة زيارته في حال واجه أي مشكلة، كما يوجد مركز دعم "هيا" في منفذ أبو سمرة البري، ومركز دعم فني لكأس آسيا، ولدينا مركز اتصال يعمل 24 ساعة لأي استفسار أو خدمة.

لماذا أختار تأشيرة منصة "هيا" بدلا من التأشيرات العادية؟

دعنا نتكلم عن الوضع من دون "هيا"، دولة قطر توفر تأشيرات فورية لعدد من الدول حول العالم، بمعنى أن المسافر يمكنه الدخول إلى الدوحة ويحصل على تأشيرته من "قسم" الجوازات، لكن هذا الأمر محصور بمواطني دول محددة فقط، إضافة إلى تأشيرات المقيمين في دول مجلس التعاون، وهذه التأشيرة تتوقف على المسمى الوظيفي للزائر.

أما تأشيرة "هيا" تسمح بدخول أي راغب بالزيارة من كل أنحاء العالم وبدون شروط، إضافة إلى أن حامل تأشيرة "هيا" يحصل على مزايا عدة مثل الدخول عبر البوابات الإلكترونية الخاصة بمطار حمد الدولي، والاستمتاع بجميع الخدمات في تطبيق "هيا"، والفعاليات في دولة قطر، والمعلومات عنها، وكيفية الوصول لمناطق الفعاليات رياضية كانت أو في مناح أخرى.