القائمة النهائية لغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
5/1/2024
استدعى خوان ميشا أوبيانغ مدرب غينيا الاستوائية، 27 لاعبا لتمثيل المنتخب في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى غاية 11 فبراير/شباط المقبل.
ويلعب منتخب "الرعد الوطني" في المجموعة الأولى مع البلد المضيف ساحل العاج وغينيا بيساو ونيجيريا.
وتستهل غينيا الاستوائية مشوارها يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني بمواجهة صعبة أمام نيجيريا، ثم تواجه غينيا بيساو الخميس 18 يناير/كانون الثاني، وتلتقي ساحل العاج يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني.
🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇬🇶 Guinée-Équatoriale pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/IcHyJgRQiJ
— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 31, 2023
القائمة النهائية
- حراس المرمى: إيتور إمبيلا (سونيجا الإسباني)، جيسوس أوونو (ألافيس الإسباني)، مانويل سابونجا (بولوكوان سيتي الجنوب أفريقي).
- المدافعون: كارلوس أكابو (سان خوسيه إيرثكويكس الأميركي)، إستيبان أوبيانغ (أرجيس الروماني)، ساول كوكو (لاس بالماس الإسباني)، مارفين أنيبوه (إيليسكا الإسباني)، باسيليو ندونغ (كرايوفا الروماني)، تشارلز أوندو (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)، نيستور سينرا (ريال أفيلس الإسباني)، هوغو بويلا (سمبدوريا الإيطالي)، خوسيه إيلو (ميريدا الإسباني).
- لاعبو الوسط: فيديريكو بيكورو (الأفريقي التونسي)، أليكس بالبوا (هويسكا الإسباني)، خوسيه ماشين (مونزا الإيطالي)، سانتياغو إينيمي (فيشكوف التشيكي)، جانيك بويلا (لوغرونيس الإسباني)، بابلو جانيت (ألكويانو الإسباني)، فيدريكو (زاريا بالتي المولدوفي).
- المهاجمون: سالومون أوباما (سانت كولوما الإسباني)، أوسكار سيافا (ألساندريا الإيطالي)، إيميلو إنسوي (إنترسيتي الإسباني)، إيدو سلفادور (ميدز ليجنيكا البولندي)، خوسيه نبيل (كانو سبور)، نوي إيلا (نومانسيا الإسباني).
المصدر : مواقع إلكترونية