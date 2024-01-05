القائمة النهائية لغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

استدعى خوان ميشا أوبيانغ مدرب غينيا الاستوائية، 27 لاعبا لتمثيل المنتخب في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى غاية 11 فبراير/شباط المقبل.

ويلعب منتخب "الرعد الوطني" في المجموعة الأولى مع البلد المضيف ساحل العاج وغينيا بيساو ونيجيريا.

وتستهل غينيا الاستوائية مشوارها يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني بمواجهة صعبة أمام نيجيريا، ثم تواجه غينيا بيساو الخميس 18 يناير/كانون الثاني، وتلتقي ساحل العاج يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني.

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇬🇶 Guinée-Équatoriale pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/IcHyJgRQiJ — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 31, 2023

القائمة النهائية