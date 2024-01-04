يمتلك موهبته ومهارته.. ماثيو على خطى والده ليونيل ميسي

سجل ماتيو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثية مذهلة (هاتريك) مع فريق براعم إنتر ميامي تسببت في انفجار وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المعبرة عن الإعجاب والدهشة بموهبة اللاعب الصغير، الذي ورث شيئا من مهارات والده على ما يبدو.

واكتسب ماتيو -الذي خطف الأنظار مؤخرا- الكثير من المشجعين بفضل موهبته المثيرة ومهاراته المميزة.

😳 Lo de Mateo Messi. pic.twitter.com/6s43chu1ej — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 30, 2023

وأوجه التشابه تبدو صارخة بين ماتيو (8 سنوات) ووالده، فالطريقة التي يروض بها الكرة ويتقدم بها فوق الملعب ويسجل الأهداف -كوالده- أمر طبيعي بالنسبة له، حيث سجل بالفعل 10 أهداف للفريق.

أحد الجوانب التي برزت في ماتيو أيضا هو أنه، على عكس والده، يستخدم قدمه اليمنى.

وقبل أسبوع خطف ماتيو الأنظار بتسجيله هدفا مذهلا خلال مشاركته في إحدى مباريات فريقه إنتر ميامي لفئة البراعم.

وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تستقر في شباكه.

Leo has been teaching Mateo 👀 pic.twitter.com/jd2t4SmeGW — Barcastuff (@barcasstuff) December 23, 2023

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريرا عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن ميسي لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.

وكان ميسي كشف -في أكثر من مناسبة- أن ابنه الثاني ماتيو مهووس بكرة القدم، وهذا ما أثبته الأخير من خلال هدفه الرائع، الذي يوحي بأن ميسي الصغير قد يسير على خطى والده ويصبح نجما عالميا في المستقبل.

ولدى ميسي مع زوجته أنتونيلا 3 أبناء، وهم: تياغو (11 عاما) وماتيو (8 أعوام) وسيرو (5 أعوام).

وبعد توقيع ميسي مع نادي إنتر ميامي، سجل أبناءه في أكاديمية، ويبدو أن ماتيو يتطور بسرعة أكثر من تياغو نظرا لموهبته الفطرية.