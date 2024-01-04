نجم ليفربول محمد صلاح يتسيد الدوري الإنجليزي الممتاز

يستشعر نادي ليفربول -متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز- الخطر الذي يترصده بعد أن حزم نجمه وصانع ألعابه محمد صلاح حقائبه متوجها لساحل العاج للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 مع منتخب مصر.

ويجد ليفربول نفسه في موضع جيد للتنافس على لقب الدوري الثاني، لكن مهاجمه الذي حطم الأرقام القياسية، والذي يتصدر أيضا الإحصاءات من حيث التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023، سيترك فجوة بحجم الهرم خلفه.

وسبق لمدرب ليفربول يورغن كلوب أن وصف الوضع بأنه "كارثة" عندما تم تأكيد انتقال كأس الأمم الأفريقية من صيف 2023 إلى بداية 2024.

ويعتقد غاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية أن ليفربول مدين بالفضل لنجمه المصري صلاح، في ما وصل إليه الريدز في البريميرليغ هذا الموسم.

اسيست محمد صلاح لغاكبو امس😨🤯

pic.twitter.com/2vQnb3xg17 — EPL World (@EPLworld) January 2, 2024

وسجل صلاح هدفين وصنع آخر في الفوز على نيوكاسل، بنتيجة (4-2)، الاثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم ذلك الفوز في حفاظ ليفربول على الصدارة بوصوله للنقطة 45، بفارق 3 نقاط عن مطارده أستون فيلا.

أرقام وسيطرة

استطاع الدولي المصري منذ بداية الموسم أن يتصدر المشهد الكروي في الدوري الإنجليزي الممتاز على صعيد الحسم والتأثير.

وبات صلاح هداف البريميرليغ هذا الموسم برصيد 14 هدفا رفقة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

ومن بين تلك الأهداف الـ14، سجل الفرعون المصري 12 من الفرص الخطرة، أكثر من أي لاعب آخر، متقدما على هالاند بفارق هدف وحيد.

كما يتربع صلاح أيضا على عرش قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف حتى الآن، بواقع 8 تمريرات حاسمة بالتساوي مع أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، مما يجعله الأكثر مشاركة في الأهداف بإجمالي 22 هدفا.

ومد صلاح زملاءه بـ46 فرصة تهديفية من اللعب المفتوح، متقدما على ديان كولوسيفسكي نجم توتنهام (43 فرصة).

وعلى مستوى الفرص الكبرى، قدم محمد صلاح 17 تمريرة حريرية لزملائه، متقدما على رفيقه في الفريق ترينت أليكسندر أرنولد (12 تمريرة).

Mohamed Salah leads the way. pic.twitter.com/FeHDk7J2hg — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 3, 2024

ووضع لاعب روما السابق نفسه في مناطق الخطورة دائما بمختلف المباريات، مما جعله أكثر اللاعبين لمسا للكرة داخل منطقة الجزاء، بواقع 163 مرة، أكثر من كولوسيفسكي (158).

انواع من التمريرة الماركه لأفضل لاعب في العالم #محمد_صلاح 👌🙏pic.twitter.com/uAnvUDV9mz — ليفربول و التاريخ (@AbuMuqrin) January 4, 2024

كذلك، تسيد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر توجيها للتسديدات على مرمى المنافسين بـ33 تسديدة، أكثر من هالاند، الذي أطلق 31 تصويبة.