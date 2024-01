مورينيو يرد على شائعات تدريب المنتخب البرازيلي

ردا على إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي أن أولويته هي تمديد عقده مع نادي العاصمة.

وقال مورينيو (60 عاما) عقب فوز فريقه على كريمونيزي من الدرجة الثانية 2-1 في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إيطاليا "البرازيل لم تتحدث معي بشكل مباشر، أخبرت وكيل أعمالي بعدم التحدث مع أي شخص حتى نعرف ما إذا كان روما يريدني أن أبقى أم لا".

وتابع "أنا لا أصدق الشائعات التي تضع مدربين آخرين على مقاعد البدلاء (روما). لديّ ثقة في عائلة فريدكين (مالكة النادي)، ولا أشك في صدقهم (…) وليس لديّ أي سبب للاعتقاد بأنهم يتفاوضون مع مدربين آخرين من خلف ظهري".

🚨 José Mourinho: "Brazil didn't call me to become the new coach. I told my agent: don't speak to anyone as long as I'm AS Roma manager".

"I trust AS Roma owners 100%. I always informed them including when Portugal called me… and when Saudi club called me last summer". pic.twitter.com/GQYenDuRXl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024