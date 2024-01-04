منتخب أوزبكستان في كأس آسيا 2023.. مشاركة ثامنة وأمل بتكرار إنجاز نسخة 2011

يعود منتخب أوزبكستان إلى الدوحة في نسخة 2023 من كأس أمم آسيا لكرة القدم بأمل تكرار إنجازه الذي حققه في نسخة 2011 من البطولة القارية والتي أقيمت أيضا في قطر.

وتستضيف قطر الدورة الـ18 من البطولة القارية في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الحالي حتى 10 فبراير/شباط المقبل.

وتلعب أوزبكستان في المجموعة الثانية إلى جانب سوريا وأستراليا والهند.

واحتل الفريق المركز الـ68 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر/كانون الأول 2023، أما أفضل مركز احتله فكان الـ45 في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ويناير/كانون الثاني 2007.

تأسيس

تأسس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، عام 1946، وانضم إلى الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1994، وفي عام 1993 أصبح عضوا في الاتحاد الآسيوي ثم انضم إلى اتحاد وسط آسيا عام 2015.

وفي 17 يونيو/حزيران عام 1992، لعب مباراته الدولية الأولى ضد طاجيكستان وتعادل معه 2-2.

لم يسبق لمنتخب "الذئاب البيضاء" التأهل إلى كأس العالم.

كأس آسيا

يخوض منتخب أوزبكستان البطولة القارية، للمرة الثامنة في تاريخه، وظهر للمرة الأولى عام 1996، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن النهائيات وكان الإنجاز الأبرز هو حصوله على المركز الرابع عام 2011 في قطر.

نسخة 1996 في الإمارات: خرج من دور المجموعات بفوزه على الصين وخسارته من اليابان وسوريا.

خرج من دور المجموعات بفوزه على الصين وخسارته من اليابان وسوريا. نسخة 2000 في لبنان: غادر من الدور الأول بتعادله مع قطر وخسارته من اليابان والسعودية.

غادر من الدور الأول بتعادله مع قطر وخسارته من اليابان والسعودية. نسخة 2004 في الصين: انتهى مشواره في ربع النهائي بهزيمته أمام البحرين بركلات الترجيح 3-4.

انتهى مشواره في ربع النهائي بهزيمته أمام البحرين بركلات الترجيح 3-4. نسخة 2007 في تايلند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا: خسر أمام السعودية 1-2 في ربع النهائي.

خسر أمام السعودية 1-2 في ربع النهائي. نسخة 2011 في قطر: أقصي من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام أستراليا بسداسية نظيفة.

أقصي من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام أستراليا بسداسية نظيفة. نسخة 2015 في أستراليا: غادر من ربع النهائي بخسارته ضد كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

غادر من ربع النهائي بخسارته ضد كوريا الجنوبية بهدفين دون رد. نسخة 2019 في الإمارات: خرج من دور الـ16 بعد الخسارة أمام أستراليا بركلات الترجيح 2-4.

أبرز اللاعبين الحاليين

إلدور شومورودوف نجم فيورنتينا الإيطالي (69 مباراة دولية، 38 هدفا).

إيغور سيرغييف لاعب باثوم يونايتد التايلندي (70 مباراة دولية، 18 هدفا)

أوتابيك شوكوروف لاعب فاتح كاراغومروك التركي (61 مباراة دولية، 7 أهداف).

مدرب المنتخب

يتولى السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، تدريب المنتخب الأوزبكي، منذ 27 أغسطس/آب 2021. قاد الفريق في 27 مباراة، وفاز في 17 وتعادل في 4 وإنهزم في 6.

مباريات أوزبكستان في المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا: