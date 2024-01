وقّع نيكولا كالينيتش، أحد أبرز المهاجمين الكرواتيين خلال العقد الماضي ووصيف بطل العالم مع منتخب كرواتيا لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، عقدا جديدا مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي حتى نهاية الموسم.

وبدأ كالينيتش (36 عاما) مسيرته مع هايدوك في موسم 2005-2006، ولعب معه موسم 2022-2023، وبعد 5 أشهر فقط من مغادرته بسبب نهاية عقده، قرر اللاعب العودة إلى فريقه الأم لفترة ثالثة في صفقة انتقال حر مقابل حصوله على راتب قدره يورو واحد شهريا، حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحول إبرامه هذه الصفقة، وصف اللاعب -الذي سيرتدي القميص رقم 9 في فريقه الجديد- هذا الاتفاق بأنه "كان الأسهل" في مسيرته.

ولعب كالينيتش، الذي كانت ثروته ذات يوم تقدر بـ13 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو)، في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن روفرز، وفي الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وميلان وروما وهيلاس فيرونا.

وعام 2018، وصل الكرواتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، ولعب 24 مباراة فقط (1090 دقيقة) احتفل فيها بـ4 أهداف (اثنان منها في كأس ملك إسبانيا).

🇭🇷 Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1! ❤️

“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.

“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024