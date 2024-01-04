سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه
توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه بهدفين نظيفين على تولوز.
وعلى ملعب (حديقة الأمراء)، معقل باريس سان جيرمان، افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي الشاب كانج إن لي في الدقيقة الثالثة.
باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل #كأس_الأبطال_الفرنسية#TropheeDesChampions pic.twitter.com/dxe7wThvaY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2024
وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 44، ليواصل هز الشباك مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.
مبابي يضيف الهدف الثاني #كأس_الأبطال_الفرنسية#TropheeDesChampions pic.twitter.com/6jqt8YMxIQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2024
ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.
وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه
الكاسح 5-1 على نانت في المباراة النهائية.
وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.
في المقابل، واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة، بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957.
يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان وتولوز في الموسم الحالي، بعدما تعادلا 1-1 خلال المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي في أغسطس/آب الماضي.