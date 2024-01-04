ريال مدريد "بطل الشتاء" في الليغا.. جيرونا يهزم أتلتيكو مدريد ويواصل مطاردة "الملكي"

واصل جيرونا مطاردة ريال مدريد في سباق المنافسة على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا مثيرا في اللحظات الأخيرة 4-3 على ضيفه أتلتيكو مدريد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وارتفع رصيد جيرونا، الذي واصل موسمه الأسطوري في البطولة هذا الموسم، إلى 48 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة فقط خلف الريال المتصدر المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي نصب نفسه بطلا للشتاء في البطولة مع انتهاء النصف الأول من الموسم.

في المقابل، توقف رصيد "الأتلتي"، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي خارج مدريد، عند 38 نقطة، ليظل في المركز الثالث انتظارا لانتهاء باقي مباريات المرحلة.

دالي بليند يضيف الهدف الثالث في شباك أتلتيكو من تمريرة ولا أروع#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/BD60kFNAUJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2024

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث بادر جيرونا بالتسجيل عن طريق فاليري فرنانديز إيسترادا في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل المهاجم المخضرم ألفارو موراتا لأتلتيكو في الدقيقة الـ14.

وأضاف سافيو دي أوليفيرا (26) وداني بليند (39) الهدفين الثاني والثالث لجيرونا، لكن موراتا واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة الـ44.

وتواصلت الإثارة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما عاد موراتا لهز الشباك بتسجيل هدفه الثالث لأتلتيكو في الدقيقة الـ54.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، منح إيفان مارتين النقاط الثلاث لجيرونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعود جيرونا لنغمة

الانتصارات مرة أخرى، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابقة.