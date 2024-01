تجعل كرة القدم أكثر إثارة.. بوفون يطرح فكرة "ثورية وغريبة"

يرغب جيانلويجي بوفون الحارس السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، في تطوير لوائح قديمة يعتقد أنها ستحدث ثورة في عالم كرة القدم وتجعلها أكثر اثارة.

وأعرب بوفون، الذي يعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، عن رغبته في توسيع أبعاد المرمى الحالية (العرض 7 أمتار و32 سنتيمترا، الارتفاع متران و44 سنتيمترا)، ظنا منه أن ذلك سيسمح بتحقيق مزيد من الأهداف في المباريات.

وقال بطل العالم مع "الأتزوري" عام 2006 "أعتقد أننا يمكن أن نبدأ التفكير في ذلك. ظلت أبعاد المرمى على حالها منذ 1875 وكانت كبيرة جدا في ذلك الوقت، ولكن اليوم يمكن رؤية تأثير حجم حارس المرمى في التسديدات من مسافة بعيدة".

واعتبر الحارس السابق ليوفنتوس وبارما وباريس سان جيرمان، أن الأمر ليس متروكا له لاتخاذ القرار لأن هناك هيئات رياضية ستنظر بالتأكيد في هذا الأمر وتدرسه.

Gianluigi Buffon, arguably the best GK in history, has proposed the idea of increasing the size of goals.

"The size of the goalposts was determined in 1875. … 30 years ago, there were 10 goals for every 50 shots. Today, 3 out of 50 is a lot!"

