بطريقة مبتكرة ودون وكيل أعمال.. هكذا انتزع دي بروين من مانشستر سيتي أعلى راتب أسبوعي في البريميرليغ

أحدث البلجيكي كيفن دي بروين ثورة في أساليب التفاوض على العقود من خلال تقديم تحليل مفصل لإحصائياته خلال محادثات تمديد عقده مع مانشستر سيتي في أبريل/نيسان 2021.

وذكرت صحيفة "أثليتيك" البريطانية أن الدولي البلجيكي ظهر أمام مسؤولي السيتي متسلحا بتقارير مفصلة عن إحصائياته التي حددت مساهمته في فريق بيب غوارديولا ودوره في مطاردة الألقاب.

واستنجد النجم البلجيكي بمزودي البيانات التحليلية لتحديد قيمته السوقية والراتب الذي يجب أن يتقاضاه، وأجرى المفاوضات دون وكيل ولكن بوجود محامين ليتوصل في الأخير إلى تجديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران عام 2025.

واستطاع دي بروين، بفضل هذه الإستراتيجية انتزاع أعلى راتب للاعب في البريميرليغ يقدر بـ400 ألف جنيه أسترليني (464 ألف يورو) أسبوعيا.

منذ ذلك الحين، انتشر هذا الأسلوب على نطاق واسع وأصبحت شركات الإحصاءات والأرقام الرياضية تشهد زيادة في البيانات المقدمة من الوسطاء أو وكلاء اللاعبين، بحسب الصحيفة.

