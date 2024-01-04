رياضة|قطر

الإمارات تعلن قائمتها النهائية في أمم آسيا

منتخب الإمارات المصدر: https://www.khaleejtimes.com/sports/football/uae-to-face-iran-hong-kong-and-palestine-in-asian-cup
المنتخب الإماراتي يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب هونغ كونغ وفلسطين وإيران (مواقع إلكترونية)
4/1/2024

أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرّب الإمارات الخميس القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر بدءا من 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وجاءت القائمة دون مفاجآت.

ويقيم "الأبيض" معسكرا في أبو ظبي منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى خلاله مباراة ودية مع قرغيزستان وفاز فيها 1-0، على أن يخوض مباراة أخيرة مع عُمان السبت، قبل التوجه إلى الدوحة في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتلعب الإمارات في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

ولم تشهد القائمة النهائية أي مفاجآت، مع اعتماد بينتو على اللاعبين الذين قادوا المنتخب الخليجي للفوز في 6 مباريات رسمية وودية على التوالي، منذ استلام مهامه في أغسطس/آب بديلا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

القائمة النهائية

  • حراس المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة).
  • المدافعون: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله إدريس (الجزيرة)، عبد الرحمن صالح (الوصل)، أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة).
  • لاعبو الوسط: علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، عبد الله رمضان (الجزيرة)، طحنون الزعابي، عبد الله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي).
  • المهاجمون: علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، علي مبخوت (الجزيرة)، سلطان عادل (اتحاد كلباء).
المصدر : الفرنسية