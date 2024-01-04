الإمارات تعلن قائمتها النهائية في أمم آسيا
أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرّب الإمارات الخميس القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر بدءا من 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وجاءت القائمة دون مفاجآت.
ويقيم "الأبيض" معسكرا في أبو ظبي منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى خلاله مباراة ودية مع قرغيزستان وفاز فيها 1-0، على أن يخوض مباراة أخيرة مع عُمان السبت، قبل التوجه إلى الدوحة في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتلعب الإمارات في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.
ولم تشهد القائمة النهائية أي مفاجآت، مع اعتماد بينتو على اللاعبين الذين قادوا المنتخب الخليجي للفوز في 6 مباريات رسمية وودية على التوالي، منذ استلام مهامه في أغسطس/آب بديلا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
قائمة الأبيض في نهائيات كأس آسيا ..#منتخب_الإمارات #كأس_آسيا2023 #هيا_آسيا pic.twitter.com/bAIjuIu98Y
— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) January 4, 2024
القائمة النهائية
- حراس المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة).
- المدافعون: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله إدريس (الجزيرة)، عبد الرحمن صالح (الوصل)، أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة).
- لاعبو الوسط: علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، عبد الله رمضان (الجزيرة)، طحنون الزعابي، عبد الله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي).
- المهاجمون: علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، علي مبخوت (الجزيرة)، سلطان عادل (اتحاد كلباء).