الإمارات تعلن قائمتها النهائية في أمم آسيا

أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرّب الإمارات الخميس القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا المقررة في قطر بدءا من 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وجاءت القائمة دون مفاجآت.

ويقيم "الأبيض" معسكرا في أبو ظبي منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى خلاله مباراة ودية مع قرغيزستان وفاز فيها 1-0، على أن يخوض مباراة أخيرة مع عُمان السبت، قبل التوجه إلى الدوحة في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتلعب الإمارات في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

ولم تشهد القائمة النهائية أي مفاجآت، مع اعتماد بينتو على اللاعبين الذين قادوا المنتخب الخليجي للفوز في 6 مباريات رسمية وودية على التوالي، منذ استلام مهامه في أغسطس/آب بديلا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

القائمة النهائية