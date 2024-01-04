أكثر المنتخبات بعدد المحترفين في كأس أمم أفريقيا 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج في الـ13 يناير/كانون الثاني، حيث يسعى 24 منتخبا مشاركا إلى تسجيل اسمه في تاريخ الموعد القاري معتمدا على أفضل اللاعبين الذين اختارهم المدربون بعناية لتمثيل بلدانهم.

ويضم العديد من المنتخبات الأفريقية كوكبة من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات عبر العالم وعلى وجه الخصوص الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى.

فيما يلي أكثر المنتخبات من حيث عدد المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى:

1. السنغال (17 محترفا)

🟥 #آخر_خبر | المدرب أليو سيسيه يكشف قائمة منتخب السنغال @Fsfofficielle حامل اللقب التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا pic.twitter.com/BT2hut7l9C — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 29, 2023

2. المغرب (15 محترفا)

هكذا أعلن منتخب #المغرب قائمة اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2023 🏆🇲🇦pic.twitter.com/QtUSp7ah8z — 90+ (@90PlusKora) December 28, 2023

3. الجزائر (14 محترفا)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا : قائمة منتخب الجزائر في كأس امم افريقيا 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿

✅✅✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/106Snq6Vsv — عمرو (@bt3) December 29, 2023

4. ساحل العاج (13 محترفا)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — رسميًا : قائمة منتخب ساحل العاج في كأس امم افريقيا. 🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮

✅✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/ToqCgKryFS — عمرو (@bt3) December 28, 2023

5. مالي (11 محترفا)

أليو ديانج على رأس قائمة منتخب مالي لخوض كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 🇲🇱 pic.twitter.com/3USpBIH6hy — GLCSports (@GLC_Sports) January 2, 2024

6. نيجيريا وغانا (10 محترفين)

🇳🇬 قائمة منتخب نيجيريا لكأس الأمم الإفريقية! 🦅 ✅ برايت أوساي سامويل ( فنربخشة )

✅ كينيث أوميرو ( قاسم باشا )

✅ أحمد موسى ( سيفاس سبور ) pic.twitter.com/AXasr1lyia — الكرة التركية 🇹🇷 (@TurkfootArb) December 30, 2023

7. الكاميرون وغينيا (9 محترفين)

🚨• قائمة منتخب الكاميرون المستدعاة لـ بطولة أمم أفريقيا | • تشهد استدعاء : 🔴' عمر غونزاليس ✅

🔴' نكودو ✅

🔵' ايكامبي ✅ pic.twitter.com/KYBZ9UV8qy — تركي (@Fieldleague1) December 28, 2023

8. تونس والكونغو (6 محترفين)

رســــمياً 🚨 قائمة منتخب تونس المستدعاة لبطولة أمم أفريقيا 2024 . 🔥🦅🇹🇳 pic.twitter.com/PU9R2I16gb — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) December 28, 2023

9. بوركينا فاسو (5 محترفين)

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قائمة منتخب بوركينا فاسو pic.twitter.com/GpVdPFlIsk — African Nations Cup News (@ANCN23) January 1, 2024

10. مصر وغينيا بيساو (4 محترفين)

قائمة منتخب مصر لكأس الأمم pic.twitter.com/gtToNW03ry — Ahmed Abd Elbaset (@ahmed7baset) December 30, 2023

11. الرأس الأخضر وأنغولا وغينيا الاستوائية (3 محترفين)