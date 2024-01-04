رياضة|أفريقيا

أكثر المنتخبات بعدد المحترفين في كأس أمم أفريقيا 2023

منتخب السنغال يضم أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى (غيتي)
4/1/2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج في الـ13 يناير/كانون الثاني، حيث يسعى 24 منتخبا مشاركا إلى تسجيل اسمه في تاريخ الموعد القاري معتمدا على أفضل اللاعبين الذين اختارهم المدربون بعناية لتمثيل بلدانهم.

ويضم العديد من المنتخبات الأفريقية كوكبة من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات عبر العالم وعلى وجه الخصوص الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى.

فيما يلي أكثر المنتخبات من حيث عدد المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى:

1. السنغال (17 محترفا)

2. المغرب (15 محترفا)

3. الجزائر (14 محترفا)

4. ساحل العاج (13 محترفا)

5. مالي (11 محترفا)

6. نيجيريا وغانا (10 محترفين)

7. الكاميرون وغينيا (9 محترفين)

8. تونس والكونغو (6 محترفين)

9. بوركينا فاسو (5 محترفين)

10. مصر وغينيا بيساو (4 محترفين)

11. الرأس الأخضر وأنغولا وغينيا الاستوائية (3 محترفين)

 

المصدر : مواقع إلكترونية