أغلى 10 نجوم في كأس أمم أفريقيا 2023

يستعد 24 منتخبا أفريقيا لخوض كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، معتمدين على كوكبة من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى لبلوغ المجد الكروي القاري.

موقع "ترانسفير ماركت" لإحصاءات كرة القدم، سلط الضوء على قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة القارية.

وحل النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا ونجم نابولي الإيطالي في الصدارة بـ110 ملايين يورو، متبوعا بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (65 مليون يورو).

أغلى 10 لاعبين في أمم أفريقيا 2023:

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): 110 ملايين يورو.

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 65 مليون يورو.

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 65 مليون يورو.

الغاني محمد قدوس (وست هام الإنجليزي): 45 مليون يورو.

الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي): 40 مليون يورو.

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني): 40 مليون يورو.

النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني): 40 مليون يورو.

الغيني سيرهو غيراسي (شتوتغارت الألماني): 40 مليون يورو.

𝗦𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂 𝗚𝘂𝗶𝗿𝗮𝘀𝘀𝘆 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮𝘂𝘅 #CAFAwards2023 Notre attaquant est parmi les nominés pour le prix de meilleur joueur africain de l’année. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc. Bonne chance à notre artificer.… pic.twitter.com/dGnP46VfKM — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) November 1, 2023

العاجي عثمان ديو ماندي (سبورتينغ لشبونة البرتغالي): 40 مليون يورو.