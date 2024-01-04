رياضة|أفريقيا

أغلى 10 نجوم في كأس أمم أفريقيا 2023

Victor Osimhen mohamed salah Achraf Hakimi
النيجيري فيكتور أوسيمين (وسط) هو أغلى لاعب في بطولة أمم أفريقيا متفوقا على صلاح (يمين) وحكيمي (وكالات)
4/1/2024-|آخر تحديث: 4/1/202403:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يستعد 24 منتخبا أفريقيا لخوض كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، معتمدين على كوكبة من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى لبلوغ المجد الكروي القاري.

موقع "ترانسفير ماركت" لإحصاءات كرة القدم، سلط الضوء على قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة القارية.

وحل النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا ونجم نابولي الإيطالي في الصدارة بـ110 ملايين يورو، متبوعا بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (65 مليون يورو).

أغلى 10 لاعبين في أمم أفريقيا 2023:

  • النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): 110 ملايين يورو.

  • المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 65 مليون يورو.

  • المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 65 مليون يورو.

  • الغاني محمد قدوس (وست هام الإنجليزي): 45 مليون يورو.

 

  • الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي): 40 مليون يورو.

  • البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني): 40 مليون يورو.

  • النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني): 40 مليون يورو.

 

  • الغيني سيرهو غيراسي (شتوتغارت الألماني): 40 مليون يورو.

  • العاجي عثمان ديو ماندي (سبورتينغ لشبونة البرتغالي): 40 مليون يورو.

  • المغربي نايف أكرد (وست هام الإنجليزي): 38 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية