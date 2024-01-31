مدرب ليفربول السابق: أعرف السبب الحقيقي وراء رحيل كلوب

أطلقت تصريحات رافا بينتيز مدرب سيلتا فيغو ومدرب ليفربول السابق العنان لفضول جماهير كرة القدم ومشجعي الريدز، بعد أن ألمح أنه يعرف السبب الحقيقي الذي دفع مدرب الفريق الإنجليزي يورغن كلوب لإعلان رحيله مع نهاية الموسم.

وصدم مدرب ليفربول عالم كرة القدم يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن أنه سيغادر "أنفيلد" في مايو/أيار المقبل بعد 9 مواسم، على الرغم من بقاء عامين على عقده.

لكن بنيتز، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005 أصرّ على أن رحيل كلوب لم يكن مفاجئا بالنسبة له.

وقال بينيتيز في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الخاص بمباراة فريقه سيلتا فيغو ضد جيرونا في الدوري الإسباني "أملك ميزة إضافية لأعرف بعض المعلومات، فلديّ أشخاص في ليفربول، لذا بشكل أو بآخر، أنا أعرف كيف حدث ذلك".

وأضاف "لا أستطيع الحديث سوى بشكل إيجابي عن كلوب، هو صديقي وعلاقتي به جيدة، لقد قام بعمل هائل ولا يزال، كل ما يمكنني قوله عن ليفربول وكلوب إيجابي".

وتابع "لكنني أعرف أشياء من الداخل، صحيح أن حديثه ومسوغاته أعطت النادي بعض الوقت لتنظيم الأوراق، وهذا شيء (ألماني للغاية)".

وتابع "الآن لا يمثل الأمر أي صدمة، دعونا نأمل أن يقدم ليفربول أداء جيدا في الوقت الحالي، وحينما يأتي مدرب آخر، نتمنى جميعا الأفضل له".

🚨 عاجل: تشابي الونسو احد المرشحين لخلافة كلوب في ليفربول🔴✅ pic.twitter.com/fBSlSTg1ec — EPL World (@EPLworld) January 26, 2024

تشابي ألونسو

ويعدّ تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الذي لعب تحت قيادة بنيتز في ليفربول، هو المرشح الحالي ليحلّ محلّ كلوب الموسم المقبل.

كما أن مدرب برايتون روبرتو دي زيربي ومدير سبورتنغ روبن أموريم مدرجان -أيضا- في القائمة المختصرة.

ويأمل بينيتيز أن يتمكن خليفة كلوب من مواصلة سلسلة النجاح التي بدأها الألماني.

وجاء إعلان يورغن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لينهي رحلة نجاح استمرت 9 سنوات في الميرسيسايد، ويمثل صدمة لجماهيره.

واستقبلت جماهير ليفربول إعلان رحيل كلوب بصدمة وحزن شديدين، كونه المدرب الذي أعاد الفريق للطريق الصحيح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، بعد صيام استمر 30 عاما، والفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.