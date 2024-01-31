كأس أفريقيا من دون المنتخبات العربية.. جنوب أفريقيا تصدم المغرب وتبلغ ربع النهائي

بلغت جنوب أفريقيا ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها بهدفين دون رد على منتخب المغرب في ثمن نهائي المسابقة القارية المقامة في ساحل العاج حتى العاشر من الشهر المقبل.

وأهدر أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وأكمل المغرب -الذي كان مرشحا للفوز باللقب بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم قبل نحو 14 شهرا- بـ10 لاعبين بعد طرد سفيان أمرابط لعرقلته لتيبوهو موكوينا قبل أن ينفرد بالمرمى.

لكن موكوينا نجح في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبت عند حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع.

جدول مواعيد مباريات الأدوار الاقصائية في كأس أمم أفريقيا. pic.twitter.com/UUGemWJaGK — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 25, 2024

ورغم سيطرة المغرب على مجريات الشوط الأول، منح المهاجم إيفيدنس ماكجوبا التقدم لجنوب أفريقيا في الدقيقة 57.

جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا | رياضة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

ومع غيابها عن النسخة الماضية، تأهلت جنوب أفريقيا لدور الـ8 للمرة الثانية بعد نسخة 2019 التي شهدت بدء مشاركة 24 فريقا في البطولة بدلا من 16.

وتلعب جنوب أفريقيا، الفائزة باللقب عام 1996، مع الرأس الأخضر يوم السبت المقبل.

وهي المرة الأولى منذ نسخة 2013 التي لا يتأهل فيها أي منتخب عربي إلى ربع النهائي.