"عاد هالاند بعد غياب".. غوارديولا يحتفي بعودة هداف مانشستر سيتي

يستعد نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند للعودة إلى المنافسة مجددا بعد غياب استمر قرابة الشهرين وسيكون ضمن التشكيلة التي تواجه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب ما أعلنه مدرب السيتي بيب غوارديولا.

ويواجه "السيتيزنز" سيتي بيرنلي في ملعب "الاتحاد" -الأربعاء- ضمن منافسات الأسبوع الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة "عاد هالاند بعد غياب، لدينا الآن الفريق بالكامل، نحن أقوى، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

PEP 💬 [Haaland] First time he is back. We have all the squad, we are stronger. He is an important player for us. pic.twitter.com/bvihoyCe22 — Manchester City (@ManCity) January 30, 2024

وغاب "الإعصار النرويجي" عن الملاعب منذ مباراة أستون فيلا في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يشارك في 10 مباريات للسيتي في جميع المنافسات بسبب إجهاد بالقدم.

وسجل هالاند 19 هدفا في 22 مباراة بجميع المسابقات مع السيتي هذا الموسم. وتمثل عودته دفعة قوية للفريق الذي استعاد مؤخرا خدمات كيفن دي بروين بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف غوارديولا "الخبر المهم هو أن الفريق تقريبا جاهز بالكامل ولم يعد لدينا إصابات.. مانويل أكانجي عاد وتدرب بشكل جيد ولا يشعر بألم في ركبته، وجون ستونز كذلك".

ويخوض مانشستر سيتي، اختبارا سهلا أمام ضيفه بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، حيث يتطلع السماوي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي.

ويحتل السيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط لكن بمباراة مؤجلة.