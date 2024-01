"عاد هالاند بعد غياب".. غوارديولا يحتفي بعودة هداف مانشستر سيتي

يستعد نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند للعودة إلى المنافسة مجددا بعد غياب استمر قرابة الشهرين وسيكون ضمن التشكيلة التي تواجه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب ما أعلنه مدرب السيتي بيب غوارديولا.

ويواجه "السيتيزنز" سيتي بيرنلي في ملعب "الاتحاد" -الأربعاء- ضمن منافسات الأسبوع الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة "عاد هالاند بعد غياب، لدينا الآن الفريق بالكامل، نحن أقوى، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

PEP 💬 [Haaland] First time he is back. We have all the squad, we are stronger. He is an important player for us. pic.twitter.com/bvihoyCe22

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2024