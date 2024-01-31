شاهد.. اليابان تتأهل لربع نهائي كأس آسيا بفوز سهل على البحرين

انضم منتخب اليابان لركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزه السهل 3-1 على البحرين، اليوم الأربعاء، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت على ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة.

هيمن المنتخب الياباني تماما على الشوط الأول وهدد المرمى البحريني عدة مرات نجح الدفاع والحارس إبراهيم لطف الله في التصدي لها، حتى نجح ريتسو دوان باختراق الصلابة الدفاعية بالهدف الأول في الدقيقة 31 بعد متابعته الجيدة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن لمرمى البحرين.

واستهلت اليابان الشوط الثاني بضغط متواصل حتى عزز تاكيفوسا كوبو النتيجة بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بهدف ألغاه الحكم قبل احتسابه.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل لكن حكم تقنية الفيديو استدعاه ليشاهد أن المدافع البحريني هو من مرّر الكرة إلى كوبو صاحب الهدف، ويعود ويقرر احتساب الهدف لليابان.

وشهدت الدقيقة 61 تسجيل كايتو ناكامورا الهدف الثالث لليابان لكن الحكم المساعد الأول أشار إلى وجود تسلل وأيد حكم الساحة القرار بصافرة إلغاء الهدف.

وقلصت البحرين الفارق في الدقيقة 64 من هدف ذاتي سجله حارس اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه عندما حاول التصدي بطريقة خاطئة لتسديدة سيد باقر الرأسية.

لكن المهاجم أياسي أويدا استعاد فارق الهدفين بعد 8 دقائق بعد اختراق للدفاع البحريني بمهارة عالية وسرعة كبيرة.

وينتظر منتخب اليابان للتعرف على منافسه في ربع النهائي بين الفائز من مواجهة سوريا وإيران التي تقام مساء اليوم الأربعاء.