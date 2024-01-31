شاهد.. إيران تقصي سوريا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

بلغت إيران، بعدد غير مكتمل طوال الوقت الإضافي، الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها على سوريا بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء على استاد عبدالله بن خليفة.

وافتتحت إيران التسجيل بركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سوريا عن طريق عمر خربين من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو إيران من محاولاتهم الخمس، في حين أخفق فهد اليوسف من سوريا.

وتلتقي إيران الساعية إلى إحراز لقبها الرابع والأول منذ عام 1976، السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق الأربعاء على ملعب المدينة التعليمية.