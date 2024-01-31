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رياضة

رئيس الاتحاد السعودي ينتقد خروج مانشيني قبل انتهاء مباراة كوريا والمدرب يعتذر

مانشيني غادر الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح (الأناضول)
31/1/2024

انتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خروج المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من الملعب قبل نهاية تنفيذ ركلات الترجيح ضد كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وانتهت ركلات الترجيح بفوز كوريا الجنوبية 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) لكن مانشيني (59 عاماً) لم يشاهد الركلة الأخيرة التي سجّلها هوانغ هي-تشان، إذ كان قد دخل النفق المؤدي لغرف الملابس بملعب المدينة التعليمية المونديالي.

وأعرب المسحل -في تصريحات تليفزيونية- عن استهجانه لما قام به المدرب بالقول "خروج المدرّب غير مقبول على الإطلاق وسنناقش معه سبب حدوث ذلك. لا نقبل هذا التصرّف من أي شخص كان. من حقّه أن يوضح وجهة نظره ومن ثم سنقرّر الإجراء المناسب".

وعن إمكانية إقالة مانشيني بسبب هذا التصرّف الذي لقي انتقادات لاذعة بوسائل الإعلام السعودية، شرح المسحل "من السابق لأوانه التكلّم (عن ذلك). بالنسبة للعمل الفني لدينا رضى تام كمجلس إدارة، لكن لا بد من بحث وتقييم التصرفات التي حصلت. لا أحب استعجال أي شيء".

مانشيني يعتذر

وقدّم مانشيني اعتذاره عن خروجه المبكر موضحاً خلال المؤتمر الصحافي "اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص".

وأضاف المدرب الذي قاد إنتر ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي بين 2006 و2008 ومانشستر سيتي إلى التتويج بالبريميرليغ الإنجليزي عام 2012 "استغل هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للاعبين، شاكراً لهم جهودهم طوال المباراة".

لكن وسائل الإعلام السعودية ركّزت على التناقض في حديث المدرّب عندما سئل عن سبب خروجه من الملعب مبكرا، معللا ذلك بقوله "كانت كرة واحدة كافية".

وكان المنتخب السعودي على بعد دقيقة من بلوغ ربع النهائي بعد تقدمه بهدف عبد الله رديف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادل تشو غوي-سونغ فارضاً تمديد الوقت.

ووصف المسحل نهاية الوقت الأصلي بالسيناريو المزعج وغير المتوقع، قائلا "استعددنا جيداً لهذه المباراة، وكان هناك إصرار قوي على تقديم أداء يترجم بالنتيجة".

وأضاف "ركلات الجزاء لم تكن في صالحنا، وأردنا إسعاد الجماهير، لكن في النهاية خسرنا بركلات الحظ. هذه هي طبيعة كرة القدم، ونعتذر للجماهير السعودية عن ذلك".

في المقابل، أشار إلى أن اللجان المختصة ستقوم بدورها فيما يتعلق باللاعبين المستبعدين من التشكيلة الرسمية قبل انطلاق كأس آسيا بأيام قليلة "أمرُ اللاعبين لدى اللجان المختصة، وفور اتخاذ القرار بشأن اللاعبين سنعلن عنه".

وكان مانشيني القادم لتدريب السعودية بشكل مفاجئ بعد استقالته من تدريب إيطاليا في أغسطس/آب الماضي بعقد حتى 2027، قرّر عدم الاستعانة بخدمات الحارس نواف العقيدي، واستبعد أيمن يحيى وعباس الحسن بسبب الإصابة، وضم بدلا من هؤلاء محمد البريك واليافع طلال حاجي، بالإضافة إلى محمد اليامي. كما فضّل عدم استدعاء لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج والظهير سلطان الغنام الأساسيين بمونديال 2022.

ودخل المدرب -الذي قاد إيطاليا إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021- في أزمة حادة مع المستبعدين عشية انطلاق البطولة، متهماً إياهم برفض تمثيل بطل آسيا 3 مرات، مما استدعى دفاعاً عن النفس من الفرج والغنام والعقيدي، والمطالبة بتحقيق معه لتشكيكه بوطنيتهم.

المصدر : الفرنسية