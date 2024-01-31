رئيس الاتحاد السعودي ينتقد خروج مانشيني قبل انتهاء مباراة كوريا والمدرب يعتذر

انتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خروج المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من الملعب قبل نهاية تنفيذ ركلات الترجيح ضد كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وانتهت ركلات الترجيح بفوز كوريا الجنوبية 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) لكن مانشيني (59 عاماً) لم يشاهد الركلة الأخيرة التي سجّلها هوانغ هي-تشان، إذ كان قد دخل النفق المؤدي لغرف الملابس بملعب المدينة التعليمية المونديالي.

وأعرب المسحل -في تصريحات تليفزيونية- عن استهجانه لما قام به المدرب بالقول "خروج المدرّب غير مقبول على الإطلاق وسنناقش معه سبب حدوث ذلك. لا نقبل هذا التصرّف من أي شخص كان. من حقّه أن يوضح وجهة نظره ومن ثم سنقرّر الإجراء المناسب".

وعن إمكانية إقالة مانشيني بسبب هذا التصرّف الذي لقي انتقادات لاذعة بوسائل الإعلام السعودية، شرح المسحل "من السابق لأوانه التكلّم (عن ذلك). بالنسبة للعمل الفني لدينا رضى تام كمجلس إدارة، لكن لا بد من بحث وتقييم التصرفات التي حصلت. لا أحب استعجال أي شيء".

مانشيني مدرب السعودية يغادر الملعب قبل الحسم الرسمي لنتيجة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية!!! 😮 ما رأيك بتصرف المدرب الإيطالي؟ ✍️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #السعودية_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/oPAcHeB9Tb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024

مانشيني يعتذر

وقدّم مانشيني اعتذاره عن خروجه المبكر موضحاً خلال المؤتمر الصحافي "اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص".

وأضاف المدرب الذي قاد إنتر ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي بين 2006 و2008 ومانشستر سيتي إلى التتويج بالبريميرليغ الإنجليزي عام 2012 "استغل هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للاعبين، شاكراً لهم جهودهم طوال المباراة".

مانشيني – مدرب منتخبنا الوطني:

أعتذر عن خروجي المبكر من الملعب أثناء ركلات الترجيح.. توقعت أن المباراة انتهت.#السعودية_كوريا_الجنوبية#كأس_آسيا2023 | #SSC pic.twitter.com/aT1TStcYHy — SSC (@ssc_sports) January 30, 2024

لكن وسائل الإعلام السعودية ركّزت على التناقض في حديث المدرّب عندما سئل عن سبب خروجه من الملعب مبكرا، معللا ذلك بقوله "كانت كرة واحدة كافية".

وكان المنتخب السعودي على بعد دقيقة من بلوغ ربع النهائي بعد تقدمه بهدف عبد الله رديف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادل تشو غوي-سونغ فارضاً تمديد الوقت.

عبدالعزيز الغيامة:

اللاعبون قدموا أداء تاريخيًا، ولم أتوقع أن يظهر المنتخب بهذا المستوى، وتصرف مانشيني غير مقبول وغير مهني، لكن لمساته الفنية بالمنتخب واضحة.. ومنذ 20 سنة لم أشاهد المنتخب يتعرض لمثل هذا الضغط#كأس_آسيا2023 #برا_18 | #SSC pic.twitter.com/5KsDjizcAx — SSC (@ssc_sports) January 30, 2024

ووصف المسحل نهاية الوقت الأصلي بالسيناريو المزعج وغير المتوقع، قائلا "استعددنا جيداً لهذه المباراة، وكان هناك إصرار قوي على تقديم أداء يترجم بالنتيجة".

وأضاف "ركلات الجزاء لم تكن في صالحنا، وأردنا إسعاد الجماهير، لكن في النهاية خسرنا بركلات الحظ. هذه هي طبيعة كرة القدم، ونعتذر للجماهير السعودية عن ذلك".

في المقابل، أشار إلى أن اللجان المختصة ستقوم بدورها فيما يتعلق باللاعبين المستبعدين من التشكيلة الرسمية قبل انطلاق كأس آسيا بأيام قليلة "أمرُ اللاعبين لدى اللجان المختصة، وفور اتخاذ القرار بشأن اللاعبين سنعلن عنه".

وكان مانشيني القادم لتدريب السعودية بشكل مفاجئ بعد استقالته من تدريب إيطاليا في أغسطس/آب الماضي بعقد حتى 2027، قرّر عدم الاستعانة بخدمات الحارس نواف العقيدي، واستبعد أيمن يحيى وعباس الحسن بسبب الإصابة، وضم بدلا من هؤلاء محمد البريك واليافع طلال حاجي، بالإضافة إلى محمد اليامي. كما فضّل عدم استدعاء لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج والظهير سلطان الغنام الأساسيين بمونديال 2022.

ودخل المدرب -الذي قاد إيطاليا إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021- في أزمة حادة مع المستبعدين عشية انطلاق البطولة، متهماً إياهم برفض تمثيل بطل آسيا 3 مرات، مما استدعى دفاعاً عن النفس من الفرج والغنام والعقيدي، والمطالبة بتحقيق معه لتشكيكه بوطنيتهم.