تشافي يكشف عن خططه المستقبلية بعد برشلونة

بعد أن أعلن رحيله عن النادي مع نهاية الموسم كشف مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن خططه المستقبلية التي يحلم بتحقيقها.

وقرر تشافي الرحيل عن قيادة النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الجاري للدوري الإسباني لكرة القدم بسبب سوء النتائج.

ويعتقد تشافي، الذي يعمل دون انقطاع منذ عام 1998، أن الوقت قد حان للتوقف عن الضغط على دواسة الوقود والفرامل بقوة وتخصيص مزيد من الوقت لعائلته الصغيرة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تشافي قرر أخذ استراحة اعتبارا من أول يوليو/تموز.

وأضافت أن "خطته الأولية هي أخذ إجازة، مع التفكير في العودة على المدى المتوسط لتدريب فريق في واحدة من البطولات الكبرى في أوروبا، مستبعدا إسبانيا تماما، وسيكون حلمه هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دون إغلاق الأبواب أمام الدوريين الإيطالي والألماني".

وأوضحت أن تشافي تلقى عرضا من إدارة بوروسيا دورتموند قبل التوقيع للبارسا، لكنه رفض الأمر حيث كان البلوغرانا أولوية مطلقة له.

ولن تستغرق فترة الراحة أكثر من عام وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه في حال تلقى عرضا مثيرا أثناء الإجازة، فسيفكر فيه طالما يستوفي كل الشروط.

العودة مرة أخرى كمدرب؟ 🚨🚨🚨 تشافي: أنا لا أستبعد ذلك. سوف يجدونني متى احتاجوا إلي، لكنهم لا يحتاجون إلي الآن. pic.twitter.com/6b7nCoXjcy — FCB World (@forcabarca_ar) January 30, 2024

ولم يستبعد تشافي العودة إلى الكامب نو على المدى الطويل وإن لم يكن بالضرورة كمدرب للفريق الأول، وهو المنصب الذي يدرك تماما أنه متعب للغاية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إيمانول ألغواسيل مدرب ريال سوسيداد وميشيل سانشيز مدرب جيرونا، اللذين يعتمدان نهجا كرويا يتناسب مع أسلوب برشلونة يبدوان الأقرب لخلافة تشافي كما يجري الحديث عن مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب الذي أعلن نهاية مشواره مع الريدز.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، خلفا لزميله أسطورة النادي رونالد كومان ويمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2025.

وعلى صعيد الألقاب، نال برشلونة في عهد تشافي لقبي الليغا والسوبر الإسباني العام الماضي.