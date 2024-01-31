بهدف فيتور روكي.. برشلونة يعود لسكة الانتصارات

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بتغلّبه على ضيفه أوساسونا بهدف نظيف -الأربعاء- في مباراته المؤجلة من المرحلة 20 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في أول لقاء للمدرب تشافي هيرنانديز بعد إعلانه ترك منصبه نهاية الموسم.

وجاء إعلان تشافي مغادرة النادي الذي بدأ تدريبه عام 2021، بعد خسارةٍ مدويّةٍ مُنيَ بها على أرضه أمام فياريال 3-5 في المرحلة 22 والتي تلت خروجه من ربع نهائي كأس الملك بخسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد.

وصعد برشلونة إلى المركز الثالث مؤقتاً (47 نقطة) قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وضيفه رايو فاليكانو لاحقاً، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز 12.

ويدين الفريق الكتالوني بفوزه إلى الوافد الجديد الشاب البرازيلي فيتور روكي (62).

ووافق رئيس برشلونة جوان لابورتا الأحد على قرار تشافي بالتخلي عن منصبه نهاية الموسم لأنه "أسطورة" في النادي الكتالوني، حسب تعبيره.

وأكد لابورتا لوسائل الإعلام "إنها صيغة أقبلها لأن تشافي هو من اقترحها عليّ، وهو أسطورة النادي، وشخص صادق وكريم يحب برشلونة".

وقاد "مايسترو" خط الوسط السابق البالغ 44 عاماً الذي مدد عقده في سبتمبر/أيلول الماضي حتى 2025، برشلونة الموسم الماضي إلى الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 2019، بالإضافة إلى الكأس السوبر المحلية.

وتلقّى تشافي ضربة قوية في بداية المباراة بخسارته المهاجم فيران توريس الذي خرج من أرض الملعب باكيا بسبب الإصابة، ليشارك فيرمين لوبيز بدلا منه (7).