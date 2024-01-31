الإنفاق على انتقالات كرة القدم في 2023 بلغ حدا قياسيا

بلغ حجم الإنفاق على انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم حدا قياسيا في 2023 حيث وصل 9.63 مليارات دولار، متجاوزا الرقم السابق المسجّل في 2019 بأكثر من ملياري دولار، بحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء.

وتُشكل أرقام العام الماضي زيادة بنسبة 48.1 مقارنة بعام 2022 عندما بدأ الإنفاق في الارتفاع مرة أخرى بعد عامين من التراجع نتيجة تفشّي فيروس كورونا.

وشكّل الإنفاق على أغلى 10 صفقات في 2023 أكثر من 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي، وذلك في لائحة شملت انتقال الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني إنسو فرنانديز إلى تشلسي الإنجليزي، ومواطنه هاري كاين إلى بايرن ميونخ الألماني.

وتصدرت الأندية الإنجليزية، بقيادة تشلسي، القائمة مرة أخرى بعدما بلغ إجمالي إنفاقها في سوق الانتقالات 2.96 مليار دولار، أي 3 أضعاف ما أنفقته الأندية الفرنسية التي احتلت المركز الثاني في القائمة.

واقتحمت الأندية السعودية المراكز الـ5 الأولى لأول مرة، بعدما بلغ إجمالي إنفاقها 970 مليون دولار نتيجة ضمّ نجوم مثل البرازيلي نيمار (الهلال) والسنغالي ساديو ماني (النصر) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

كما انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق الفرنسي كريم بنزيمة إلى النصر والاتحاد تواليا لكن في صفقات مجانية، أي من دون أي بدل لفريقيهما السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد تواليا.

وتصدّر تشلسي القائمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وريال مدريد وبايرن ميونخ كأكثر 5 أندية إنفاقا في عام 2023.

في المقابل، حصلت الأندية الألمانية على المردود الأكبر من عمليات الانتقالات بعدما وصل إلى قرابة 1.21 مليار دولار، وذلك بفضل صفقات بيلينغهام الراحل عن بوروسيا دورتموند، والفرنسي راندال كولو مواني المنضمّ إلى مواطنه سان جيرمان من أينتراخت فرانكفورت.

واستقدمت الأندية البرتغالية أكبر عدد من اللاعبين الأجانب حيث وصل عدد الوافدين من الخارج 1017 لاعبا، في حين كانت البرازيل أكبر المصدّرين بـ1217 لاعبا.

وسلّط تقرير "فيفا" الضوء على "النمو المذهل" لسوق الانتقالات في كرة القدم النسائية.

وشارك في عام 2023 ما مجموعه 623 ناديا نسائيا في الانتقالات الدولية، مقابل 507 في العام الذي سبقه.

وانتقلت قرابة 1888 لاعبة من دولة إلى أخرى أيضا، مقابل 1571 في 2022.