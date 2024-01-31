أرسنال يستعد لمواجهة ليفربول بأفضل طريقة

تحضّر أرسنال لمواجهة ليفربول الأحد المقبل بأفضل طريقة، بعد بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست 2-1 الثلاثاء في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يخوض الأربعاء مواجهة صعبة أمام ضيفه تشلسي.

وافتتح "الغانرز" التسجيل في الدقيقة 65 عبر البرازيلي غابريال جيزوس.

واستفاد أرسنال من اندفاع مضيفه بحثا عن التعادل للانطلاق في هجمة مرتدة سريعة بعد افتكاك الكرة من منتصف منطقته وتسجيل الهدف الثاني عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من جيزوس (72).

وأشعل نوتنغهام فورست اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما قلص الفارق عبر البديل النيجيري تايوو أوونييّ (89).

واستعاد أرسنال توازنه في المرحلة السابقة بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0.