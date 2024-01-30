مالي تهزم بوركينا فاسو وتواجه ساحل العاج بربع نهائي كأس أفريقيا
فاز منتخب مالي على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 -اليوم الثلاثاء- ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 الشهر المقبل.
وتقدم المنتخب المالي بهدف عكسي سجله المدافع البوركينابي إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه بعد مرور 3 دقائق من المباراة.
وفي الشوط الثاني أضاف لاسينا سينايوكو الهدف الثاني لمنتخب مالي في الدقيقة الـ47.
وقلّص برتراند تراوري الفارق لبوركينا فاسو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.
وصعد منتخب مالي لمواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور، في مباراة ستقام في 3 فبراير/شباط المقبل.
وكان المنتخب العاجي فجّر مفاجأة كبيرة بإقصاء منتخب السنغال حامل اللقب -أمس الاثنين- بالفوز عليه 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
هدف عكسي يعطي الأفضلية للمنتخب المالي #كأس_أمم_إفريقيا #مالي_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/5nOvMZay7s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
سينايوكو يضيف الهدف الثاني لمالي #كأس_أمم_إفريقيا #مالي_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/1exkrPHiHJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
بوركينا فاسو تقلص الفارق من علامة الجزاء#كأس_أمم_إفريقيا #مالي_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/7cbob3Ox2x
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024