مالي تهزم بوركينا فاسو وتواجه ساحل العاج بربع نهائي كأس أفريقيا

فاز منتخب مالي على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 -اليوم الثلاثاء- ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 الشهر المقبل.

وتقدم المنتخب المالي بهدف عكسي سجله المدافع البوركينابي إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه بعد مرور 3 دقائق من المباراة.

وفي الشوط الثاني أضاف لاسينا سينايوكو الهدف الثاني لمنتخب مالي في الدقيقة الـ47.

وقلّص برتراند تراوري الفارق لبوركينا فاسو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.

وصعد منتخب مالي لمواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور، في مباراة ستقام في 3 فبراير/شباط المقبل.

وكان المنتخب العاجي فجّر مفاجأة كبيرة بإقصاء منتخب السنغال حامل اللقب -أمس الاثنين- بالفوز عليه 4-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.