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رياضة|السعودية

كوريا الجنوبية تقصي السعودية وتواجه أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

كوريا الجنوبية هزمت السعودية بركلات الترجيح 4-2 في ثمن نهائي كأس آسيا (غيتي)
30/1/2024-|آخر تحديث: 31/1/202412:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أهدرت السعودية ركلتي ترجيح لتودع بطولة كأس آسيا بخسارة ركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- في ثمن نهائي البطولة على ملعب "المدينة التعليمية".

وانتهى وقتا المباراة -الأصلي والإضافي- بالتعادل 1-1.

وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46 بعد لحظات من مشاركته بديلا للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة.

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وعدل تشو جيو-سونج النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت القاتل من المباراة بضربة رأس من مسافة قريبة سكنت الشباك.

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارا صعبا في دور الثمانية أمام أستراليا التي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها برباعية نظيفة على منتخب إندونيسيا يوم الأحد الماضي.

جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم آسيا

المصدر : وكالات