كأس آسيا في قطر تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري

شهدت بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى العاشر من الشهر المقبل تسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري بلغ 1.06 مليون متفرج في المباريات التي أقيمت حتى الآن، وذلك بعد مشاهدة 65 ألفا و459 متفرجا لمباراة دور الـ16 بين قطر وفلسطين أمس الاثنين.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت إن النسخة الحالية تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل عقدين، عندما حضر 1.04 مليون متفرج مباريات كأس آسيا 2004 في الصين.

وقال الأمين العام الاتحاد الآسيوي داتوك سري ويندسور جون "منذ البداية، كنا واثقين أن كأس آسيا في قطر 2023 ستأخذ مكانها كإحدى أكثر النسخ تفاعلا في تاريخ البطولة".

وأضاف "كرة القدم تمتلك قدرة واضحة على توحيد المجتمعات. هذا الإنجاز تحقق بفضل جماهيرنا المتحمسة، وأصدقائنا في الاتحاد القطري واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023، ويود الاتحاد الآسيوي أن يعرب عن عميق امتنانه لكافة الأطراف المعنية وللشعب القطري على ترحيبه".

وفي المقابل اعتبر الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة جاسم الجاسم أن الرقم القياسي في الحضور الجماهيري يعتبر دليلا على قدرات قطر على استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وقال "نحن سعداء بتسجيل الأرقام القياسية في هذا الوقت المبكر من البطولة، حيث ما زالت هنالك 11 مباراة متبقية، وما زال الأفضل بانتظارنا، حيث يواصل العديد من المنتخبات تقديم عروض استثنائية".

وهذا الرقم القياسي الثاني المسجل في النسخة الحالية لكأس آسيا، بعد تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري خلال المباراة الافتتاحية التي شهدت حضور 82 ألفا و490 متفرجا في مباراة قطر ولبنان على ملعب لوسيل في 12 يناير/كانون الثاني الحالي.