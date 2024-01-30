شاهد.. أوزبكستان تهزم تايلند وتتأهل لمواجهة قطر في ربع نهائي كأس آسيا

تأهلت أوزبكستان إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزها 2-1 على تايلند اليوم الثلاثاء في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.

وسجل عزيزبيك تورجونباييف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة استقبلها على صدره وسدد من مدى قريب في الشباك.

لكن تايلند تعادلت في الدقيقة 58 عبر سوباتشوك ساراتشات بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

واستعادت أوزبكستان التقدم بعد 7 دقائق فقط عن طريق عباسبيك فايزوليف، الذي تلقى تمريرة من جلال الدين ماشاريبوف على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك.

وستخوض أوزبكستان اختبارا صعبا في ربع النهائي أمام قطر مضيفة البطولة وحاملة اللقب والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 2-1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين.