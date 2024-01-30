شاهد.. أوزبكستان تهزم تايلند وتتأهل لمواجهة قطر في ربع نهائي كأس آسيا
تأهلت أوزبكستان إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزها 2-1 على تايلند اليوم الثلاثاء في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.
وسجل عزيزبيك تورجونباييف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة استقبلها على صدره وسدد من مدى قريب في الشباك.
عزيز بيك يعطي أوزبكستان التقدم بهدف مميز#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اوزبكستان_تايلاند#AsianCup2023 pic.twitter.com/rwJDxJVxtl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
لكن تايلند تعادلت في الدقيقة 58 عبر سوباتشوك ساراتشات بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.
تايلاند تعادل الكفة مع منتخب أوزبكستان#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اوزبكستان_تايلاند#AsianCup2023 pic.twitter.com/kWjtFjjBMN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
واستعادت أوزبكستان التقدم بعد 7 دقائق فقط عن طريق عباسبيك فايزوليف، الذي تلقى تمريرة من جلال الدين ماشاريبوف على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك.
أوزبكستان يستعيد التقدم على المنتخب التايلاندي ويسجل هدفاً ثانياً#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اوزبكستان_تايلاند#AsianCup2023 pic.twitter.com/6bvqRdPvzm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024
وستخوض أوزبكستان اختبارا صعبا في ربع النهائي أمام قطر مضيفة البطولة وحاملة اللقب والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 2-1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين.