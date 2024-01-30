ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
فاز منتخب ساحل العاج 5-4 على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى ربع نهائي المسابقة القارية.
وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة إذ سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة.
وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أدرك فرانك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليفرض شوطين إضافيين لم ينجح فيهما الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.
وفي دور الثمانية، تنتظر ساحل العاج الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو.
شاهد ركلات الترجيح من مباراة السنغال وكوت ديفوار (5-4)#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال_كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV pic.twitter.com/zLOvIMwmTC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
كيسييه يعادل النتيجة من علامة الجزاء #كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال_كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV pic.twitter.com/MfjSPrmifA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
السنغال تفاجئ كوت ديفوار بهدف سريع من إمضاء حبيب ديالو#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال_كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV pic.twitter.com/WOrCXVil6W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024