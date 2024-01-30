خبير تحكيمي للجزيرة نت: طرد أيمن حسين صحيح وأداء متميز لحكام كأس آسيا

مع وصول بطولة كأس آسيا لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي، زادت صعوبة المباريات من الناحية التحكيمية التي تشهد جدلا كبيرا، خاصة حالة طرد العراقي أيمن حسين في مباراة الأردن أمس الاثنين.

وأثيرت حالة من الجدل حول قيام الحكم الإيراني علي رضا بطرد أيمن حسين في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني في المباراة المثيرة، التي انتهت بفوز الأردن 3-2 وعبوره للدور ربع النهائي.

وحسم الحكم الدولي القطري السابق سعود العذبة الجدل بتأكيده للجزيرة نت أن الطرد للإنذار الثاني كان مستحقا؛ لأنه "لا يجوز للاعب الاحتفال المستفز لجماهير الفريق المنافس، بالشكل الذي فعله أيمن حسين".

وأيّد جمال الغندور الخبير التحكيمي لقناة (بي إن سبورتس) قرار الحكم -أيضا- قائلا إن الحكم أحس، أو رأى أن اللاعب (أيمن حسين) احتفل بطريقة أساء، أو استهزأ فيها بإحدى عادات جماهير الفريق المنافس، وهي أكل المنسف (الأكلة الشعبية في الأردن)، ولذلك قرر طرده بناء على ذلك الاعتبار الصحيح.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك) على وجوب إنذار اللاعب الذي يرتكب "سلوكا غير رياضي"، ويندرج ما فعله لاعب العراق تحت هذا البند.

وفي تقييم سريع للتحكيم في كأس آسيا قال سعود العذبة للجزيرة نت إن حكام البطولة يقدمون "أداء مميزا حتى الآن" رغم الندية الكبيرة لتقارب مستويات معظم المنتخبات، وهو ما يجعل المباريات أكثر صعوبة على الحكم.

وأضاف المحلل التحكيمي لقناة الكاس القطرية أن أصعب مباراة من الناحية التحكيمية من وجهة نظره كانت مواجهة الإمارات وطاجيكستان في الدور ثمن النهائي الأحد الماضي، ونجح الحكم الياباني يوسوكي إراكي في إدارتها فنيا، والسيطرة عليها رغم أنه لم يخرج سوى إنذارين فقط.

رقم قياسي للحكام

وشهدت كأس آسيا رقما قياسيا في عدد الحكام، حيث اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 74 حكما لإدارة مبارياتها، منهم 35 حكما للساحة، و39 حكما مساعدا.

ويشارك في البطولة 4 حكام قطريين؛ أبرزهم: عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة الثالث والرابع في كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى الحكمين المساعدين طالب سالم المري، وسعود أحمد.

ويقول العذبة إن اختيار هذا العدد الكبير ليس لأن البطولة تقام في قطر، ولكن لجودة مستوى التحكيم القطري الذي وصل إلى العالمية، وأصبح موجودا بقوة في بطولات كأس العالم.

وشارك طاقم تحكيم قطري يقوده الجاسم في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

ويضيف العذبة أن الجاسم أجاد في إدارة مباراة إيران وفلسطين، وكذلك خميس المري في مباراة اليابان وإندونيسيا، وسلمان فلاحي بمباراة كوريا الجنوبية والأردن.

وشهد كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها مشاركة حكمات؛ أبرزهن: اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي شاركت في كأس العالم 2022 في قطر، وأصبحت أول حكمة تدير مباراة في تاريخ كأس آسيا الرجال، عندما أدارت مباراة أستراليا والهند في دور المجموعات.