الاتحاد الكونغولي يستأنف قرار رفع الإيقاف عن الركراكي

قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، برفع الإيقاف عن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، عقب إدعاءات بشأن خروجه عن النص خلال مواجهة المنتخبين في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا في ساحل العاج.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أول أمس الأحد، رفع الإيقاف عن الركراكي، مما يعني أحقيته في أن يكون موجودا بالمنطقة الفنية، خلال مباراة بلاده أمام جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، في دور 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأشار (كاف) إلى أنه أيَّد بشكل جزئي الاستئناف الذي قدمه اتحاد الكرة المغربي، ضد قرار إيقاف الركراكي 4 مباريات مع وقف التنفيذ في مباراتين، بعد تورطه في الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أمام الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي، في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وأوضح مجلس الاستئناف في (كاف) أنه جنّب الركراكي عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بقيمة 5000 دولار، لكنه أيّد الغرامة المالية بقيمة 20 ألف دولار على كلّ من الاتحادين المغربي والكونغولي الديمقراطي لكرة القدم، بجانب غرامة إضافية بقيمة 10 آلاف دولار بحق اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب استخدام الجماهير القنابل الدخانية خلال المباراة، مع وقف التنفيذ لنصف هذه الغرامة.

وعلّق اتحاد الكرة الكونغولي على قرار رفع العقوبة ببيان جاء فيه "اقتناعا منا بالطبيعة غير المسوّغة على الإطلاق لهذا الإلغاء، يعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عن نيته رفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية، بعد تلقي فحوى القرار".

وأشار البيان إلى أن الركراكي أدلى "باعترافات تفصيلية" ومشاهد الاضطرابات "لا تترك أي مجال للشك" في أنه كان مخطئا.

[Communiqué] 🚨 La FECOFA annonce son intention de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS)… Pour plus d'infos, cliquez sur le lien ci-après : https://t.co/eJYwvkQ2zR#FecofaRdc — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) January 29, 2024

كان اتحاد الكرة المغربي قد أشار في وقت سابق إلى أنه استأنف ضد "القرار المجحف" للكاف؛ لأن الركراكي "لم يرتكب أي تصرف يخلّ بالروح الرياضية".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن شانسيل مبيمبا قائد المنتخب الكونغولي الديمقراطي اتهم الركراكي بإهانته، لكن الأخير نفى تورطه في مثل هذا الأمر.

وقال الركراكي -الثلاثاء الماضي- في مؤتمر صحفي "الجدال حول استخدامي كلمات عنصرية أمر مؤسف، وسأدافع عن سمعتي حتى النهاية".

وأضاف "مع الأسف في وجود منصات التواصل الإجتماعي، مع ما يحدث في العالم، مع الكراهية التي يمكن أن تكون موجودة على الجانبين، تلقيت رسائل عنصرية وتهديدات بالقتل، مع الأسف أعتقد أن اللاعبين -أيضا- تلقوا ذلك من جانبهم، هذا يظهر أننا وصلنا إلى التطرف في مباريات كرة القدم، وهو أمر مؤسف".

وتبادل الركراكي ومبيمبا جدالا ساخنا بعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي، قبل أن تتصاعد الأمور لمشاجرة بين لاعبي ومسؤولي الفريقين، وامتد الأمر أثناء مغادرة اللاعبين لأرض الملعب، وأثناء ذهابهم إلى غرف الملابس.

وقال مبيمبا بعد المباراة في تصريحات للصحفيين، إن الركراكي أهانه. وأوضح "لم أعتقد أبدا أنني سأسمع هذه الكلمة من المدرب، أن تصدر من فمه".

وعلّق الركراكي بالقول "هناك أشياء قيلت بعد المباراة لم تكن صحيحة، لم أهِن اللاعب".

وأوضح "ما فعلته بعد المباراة، أفعله طوال الوقت، ربما كان هناك توتر، وكان ينبغي لي أن أترك الأمر يمرّ عندما لم ينظر اللاعب باتجاهي، من الآن فصاعدا، سأصافح يد مدرب الفريق المنافس وهذا كل شيء".

وكان منتخب الكونغو ضمن تأهله إلى ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد تغلبه على مصر بركلات الترجيح 8-7 في ثمن النهائي. وكان الوقتين الأصلي والإضافي انتهيا على نتيجة التعادل 1-1.