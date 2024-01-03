نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم صيف 2024

يتصدر مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي عناوين الصحف والبرامج الرياضية، خصوصا بعد أن انتشرت شائعات عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

لكن مبابي ليس الوحيد ضمن الصفقات المجانية، فثمة مجموعة من الأسماء المثيرة للاهتمام التي تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران 2024، ويحق لهم بدءا من مطلع العام الجاري التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمهم.

موقع "غول" يلقي نظرة على عدد من النجوم الأوروبيين الذين يمكنهم التفاوض على مستقبلهم.

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الإسباني تياغو ألكانتارا (ليفربول)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الألماني توني كروس (ريال مدريد)

الألماني ماركو رويس (دورتموند)

الإسباني كوكي (أتلتيكو مدريد)

البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي)

الفرنسي أدريان رابيو (يوفنتوس)

البرتغالي رافا (بنفيكا)

آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)

الفرنسي رافائيل فاران (مانشستر يونايتد)

الإيطالي جورجينيو (أرسنال)

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (بنفيكا)

الإيطالي ليوناردو سبينازولا (روما)