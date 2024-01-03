قائمة منتخب مالي الرسمية في أمم أفريقيا 2023

كشف إيريك شيل مدرب منتخب مالي عن قائمة اللاعبين الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 11 فبراير/شباط المقبل.

وشهدت قائمة "النسور" وجود أغلب نجوم الفريق وعلى رأسهم إيف بيسوما نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وهماري تراوري مدافع ريال سوسييداد الإسباني وبوبكر تراوري لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويوجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وجاءت قائمة منتخب مالي على النحو التالي: