قائمة منتخب مالي الرسمية في أمم أفريقيا 2023
3/1/2024
كشف إيريك شيل مدرب منتخب مالي عن قائمة اللاعبين الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 11 فبراير/شباط المقبل.
وشهدت قائمة "النسور" وجود أغلب نجوم الفريق وعلى رأسهم إيف بيسوما نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وهماري تراوري مدافع ريال سوسييداد الإسباني وبوبكر تراوري لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي.
ويوجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.
#CANTotalEnergies2023 | Voici les 27 #Aigles retenus !!#Mali#NidDesAigles #AllezLesAigles pic.twitter.com/v8zKRCSbR2
— FEMAFOOT (@femafoot) January 2, 2024
وجاءت قائمة منتخب مالي على النحو التالي:
- حراس المرمى: دجيغي ديارا (يانغ أفريكانز التنزاني)، أبو بكر دومبيا (النخبة الأفريقية المالي)، إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي).
- المدافعون: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني)، فالاي ساكو وبوبكر كواتي (مونبلييه الفرنسي)، مامادو فوفانا (أميان الفرنسي)، سيكو نياكاتي (براغا البرتغالي)، موسى ديارا (تولوز الفرنسي)، أمادو دانتي (شتورم غراتس النمساوي).
- لاعبو الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني)، محمد كامارا (موناكو الفرنسي)، دودو حيدرة (لايبزيغ الألماني)، أليو ديانغ (الأهلي المصري)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي)، كاموري دومبيا (بريست الفرنسي)، أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي)، إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).
- المهاجمون: سيكو كويتا ونيني دورجيليس (سالزبورغ النمساوي)، موسى دومبيا (العدالة السعودي)، فوسيني دياباتي (لوزان السويسري)، إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي)، لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)، يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، سيريني دوكوري (لوريان الفرنسي).
المصدر : مواقع إلكترونية