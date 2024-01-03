قائمة منتخب قطر النهائية لكأس آسيا 2023

خلت من أي مفاجآت، القائمة النهائية التي أعلنها الإسباني ماركيز لوبيز المدرب الجديد للمنتخب القطري لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط.

وجاءت القائمة المكونة من 26 لاعبا حسب التعليمات الجديدة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفق ما هو متوقع، وضمت الأسماء التقليدية التي كان يعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.

وجرى استبعاد المهاجم محمد مونتاري صاحب الهدف الوحيد للمنتخب "العنابي" في كأس العالم الأخيرة 2022 التي استضافتها قطر، بسبب الإصابة.

ويعرف المدرب الذي قاد عدة أندية إسبانية على غرار إسبانيول، الكرة القطرية جيدا، حيث سبق له الإشراف على الوكرة لمدة 6 مواسم متتالية، وتوج بلقب أفضل مدرب في موسم 2021-2022.

ويستهل المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس آسيا بمواجهة نظيره اللبناني في 12 الشهر الجاري في المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.

القائمة النهائية

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد)، وصلاح زكريا (الدحيل).

الدفاع: المهدي علي ولوكاس منديز (الوكرة) بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وطارق سلمان (السد)، سلطان البريك (الدحيل)، همام الأمين (الغرافة)، بسام الراوي (الريان).

الوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، حسن الهيدوس وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل (السد)، وخالد محمد (الدحيل).

الهجوم: أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة)، أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد)، المعز علي وإسماعيل محمد (الدحيل)، خالد منير (الوكرة).