رياضة|آسيا

قائمة السعودية النهائية لكأس آسيا 2023

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المنتخب السعودي يلعب في المجموعة السادسة إلى جانب عمان وقرغيزستان وتايلند (مواقع التواصل)
3/1/2024

أعلن مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني الثلاثاء قائمة من 26 لاعبا ستخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط في قطر.

واستبعد المدرب الإيطالي 4 لاعبين عن القائمة النهائية لمنتخب السعودية هم حارس المرمى محمد اليامي (الأهلي)، ولاعب الوسط علي هزازي (الاتفاق)، والجناح خالد الغنام إضافة إلى المهاجم محمد مران (النصر).

وكان مانشيني استبعد من قائمته الأولية الظهير الأيمن لنادي النصر سلطان الغنام (30 مباراة دولية)، إضافة إلى ظهير أيسر الهلال ياسر الشهراني (77 مباراة دولية)، وزميله لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج.

ويلعب منتخب "الصقور الخضر" في المجموعة السادسة التي تضمّ عمان وقرغيزستان وتايلند، في سعيه لإحراز اللقب الرابع في تاريخه.

وتوج المنتخب السعودي للمرة الأخيرة في 1996. وخرج مرتين من دور المجموعات عامي 2011 و2015، قبل أن يكتفي بتأهل إلى دور الـ16 في النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات.

ويخوض خلال معسكره الأخير 3 مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من الشهر الحالي على الترتيب.

 قائمة المنتخب السعودي:

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار (النصر)، وأحمد الكسار (الفيحاء).

  • الدفاع: حسن كادش (الاتحاد)، وعلي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد (الهلال)، وعون السلولي (التعاون)، وعلي لاجامي (النصر)، وفواز الصقور (الشباب).

  • الوسط: سالم الدوسري وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن غريب عبد الله الخبيري وسامي النجعي وأيمن يحيى (النصر)، وعباس الحسن ومختار علي (الفتح)، وعيد المولد (الأخدود)، وفيصل الغامدي (الاتحاد).

  • الهجوم: فهد المولد وعبد الله رديف (الشباب)، وفراس البريكان (الأهلي)، وصالح الشهري (الهلال).
المصدر : الفرنسية