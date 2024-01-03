قائمة منتخب الرأس الأخضر النهائية في أمم أفريقيا
أعلن بيدر بريتو، مدرب منتخب الرأس الأخضر، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط 2024.
وضمت القائمة النهائية مزيجا من لاعبي الخبرة والشباب، وعن هذا قال المدرب المعروف باسم "بوبيستا" إنه "لدينا 3 لاعبين شاركوا في كأس أفريقيا السابقة وهناك 6 لاعبين شباب. نحاول دائما إيجاد توليفة جيدة لتحقيق أهدافنا".
ويوجد منتخب "القروش الزرق" في المجموعة الثانية التي تضم مصر وموزمبيق وغانا، ويستهل مشواره بمواجهة غانا الأحد 14 يناير/كانون الثاني ثم موزمبيق يوم الجمعة، وينهي دور المجموعات بمواجهة مصر يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني.
Foi hoje apresentado a lista dos 26 jogadores que irão defender a bandeira de Cabo Verde no CAN 2023https://t.co/YItdPgVQ2o#CaboVerde | #TubarõesAzuis | #TotalEnergiesAFCON | #CAN2023 | #TotalEnergiesAFCON2023
— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) December 28, 2023
القائمة النهائية
- حراس المرمى: جوسيمار دياز "فوزينيا" (ترينسين السلوفاكي)، ماركيو روزا (أناديا البرتغالي)، ديلان سيلفا (سينترينس البرتغالي).
- المدافعون: ستوبيرا (بوافيستا البرتغالي)، روبيرتو لوبيز "بيكو" (شامروك الأيرلندي)، إيدلسون بورجس "ديني" (البطائح الإماراتي)، ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي)، لوجان كوستا (تولوز الفرنسي)، جواو كوريا (تشافيس البرتغالي)، ستيفان موريرا (كولومبوس الأميركي).
- لاعبو الوسط: غاميرو مونتيرو (سان خوسي الأميركي)، كيني روتشا (زاكاكايو القبرصي)، باتريك أندرادي (كراباخ الأذربيجاني)، جواو باولو (شريف تيراسبول المولدوفي)، ديروي دوارتي (فورتونا سيتارد الهولندي)، كارلوس فيرنانديز "كوكا" (أونياو لوريا البرتغالي)، كيفين بينا (كراسنودار الروسي)، لاروس دوارتي (غرونينغين الهولندي).
- المهاجمون: ريان مينديز (فاتح كاراجمرك التركي)، غاري رودريغيز (أنقرة غوجو التركي)، دجانيني (الفتح السعودي)، ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي)، تياغو كوريا "بيبي" (رايو فايكانو الإسباني)، جوفاني كابرال (ساليرنيتانا الإيطالي)، هيليو فاريلا (بورتيمونينسي البرتغالي)، بريان تيكسيرا (شتورم غراتس النمساوي).