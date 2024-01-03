قائمة منتخب الرأس الأخضر النهائية في أمم أفريقيا

أعلن بيدر بريتو، مدرب منتخب الرأس الأخضر، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط 2024.

وضمت القائمة النهائية مزيجا من لاعبي الخبرة والشباب، وعن هذا قال المدرب المعروف باسم "بوبيستا" إنه "لدينا 3 لاعبين شاركوا في كأس أفريقيا السابقة وهناك 6 لاعبين شباب. نحاول دائما إيجاد توليفة جيدة لتحقيق أهدافنا".

ويوجد منتخب "القروش الزرق" في المجموعة الثانية التي تضم مصر وموزمبيق وغانا، ويستهل مشواره بمواجهة غانا الأحد 14 يناير/كانون الثاني ثم موزمبيق يوم الجمعة، وينهي دور المجموعات بمواجهة مصر يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني.

Foi hoje apresentado a lista dos 26 jogadores que irão defender a bandeira de Cabo Verde no CAN 2023https://t.co/YItdPgVQ2o#CaboVerde | #TubarõesAzuis | #TotalEnergiesAFCON | #CAN2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) December 28, 2023

القائمة النهائية