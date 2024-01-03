ريال مدريد ينتصر ويثأر ويتصدر الليغا مؤقتا

افتتح ريال مدريد مبارياته عام 2024 على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، في المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديجير هدف الفوز في الدقيقة الـ78 من اللقاء، الذي جرى بملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبهذا الفوز، ثأر الريال من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام مايوركا في آخر مواجهة جرت بينهما في فبراير/شباط الماضي، كما واصل نتائجه الجيدة في البطولة عقب تحقيقه فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة، ليتقدم خطوة

جديد في حملته نحو استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ15 في المسابقة، إلى 48 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، الذي يستضيف أتلتيكو مدريد في مواجهة من العيار الثقيل في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وفي حال فوز جيرونا على أتلتيكو، سيظل في وصافة الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا، عند 18 نقطة في المركز الـ14.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، ودع سلتا فيغو مراكز الهبوط في الليغا، بعد أن حقق فوزا مثيرا 2-1 على ضيفه ريال بيتيس.

وتقدم ريال بيتيس بهدف مبكر حمل توقيع أيتور روبيال في الدقيقة السادسة، لكن سلتا فيغو سرعان ما أدرك التعادل بهدف عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، أحرز فيليوت سفيدبيرج هدف الفوز الثمين لسلتا فيجو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.

وارتفع رصيد سلتا فيجو، إلى 16 نقطة، ليتقدم للمركز السابع عشر (الرابع من القاع)، في المقابل، توقف رصيد بيتيس، عند 28 نقطة في المركز السابع.