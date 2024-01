تجاهل رونالدو.. مالديني يختار أعظم 3 لاعبين في التاريخ

تجاهل باولو مالديني، مدافع ميلان والمنتخب الإيطالي لكرة القدم سابقا، اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوـ قائد النصر السعودي، عندما اختار أفضل 3 لاعبين -من وجهة نظره- في تاريخ الساحرة المستديرة.

وخاض مالديني، أحد أفضل المدافعين على مر العصور، 902 مباراة بقميص "الروسونيري" وسجل 23 هدفا قبل اعتزاله اللعب في الأول من يوليو/تموز 2009.

وخلال مسيرة لامعة امتدت 25 عاما، واجه أيقونة ميلان عددا من اللاعبين العظماء بينهم الأسطورة الأرجنتيني مارادونا والبرازيليان رونالدو نازاريو ورونالدينيو، والأخيران وصفاه سابقا بأنه "أصعب مدافع" واجهاه طوال مشوارهما المهني.

View this post on Instagram

وفي حديث لبرنامج بودكاست "بوريت كاست"، اختار مالديني الحائز على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أعظم 3 لاعبين وهم:

ولم يسبق لمالديني أن واجه ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، لكن الدولي الإيطالي السابق يعتبره من بين أعظم اللاعبين في التاريخ.

Paolo Maldini's career was so long he faced Michel Platini, Diego Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo and Zlatan Ibrahimović. 😳

The greatest defender of all time turns 55 today, happy birthday king. 🐐🇮🇹 pic.twitter.com/u2T36QFlPp

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 26, 2023