تجاهل رونالدو.. مالديني يختار أعظم 3 لاعبين في التاريخ

تجاهل باولو مالديني، مدافع ميلان والمنتخب الإيطالي لكرة القدم سابقا، اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوـ قائد النصر السعودي، عندما اختار أفضل 3 لاعبين -من وجهة نظره- في تاريخ الساحرة المستديرة.

وخاض مالديني، أحد أفضل المدافعين على مر العصور، 902 مباراة بقميص "الروسونيري" وسجل 23 هدفا قبل اعتزاله اللعب في الأول من يوليو/تموز 2009.

وخلال مسيرة لامعة امتدت 25 عاما، واجه أيقونة ميلان عددا من اللاعبين العظماء بينهم الأسطورة الأرجنتيني مارادونا والبرازيليان رونالدو نازاريو ورونالدينيو، والأخيران وصفاه سابقا بأنه "أصعب مدافع" واجهاه طوال مشوارهما المهني.

وفي حديث لبرنامج بودكاست "بوريت كاست"، اختار مالديني الحائز على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أعظم 3 لاعبين وهم:

البرازيلي رونالدو نازاريو

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

ولم يسبق لمالديني أن واجه ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، لكن الدولي الإيطالي السابق يعتبره من بين أعظم اللاعبين في التاريخ.

Paolo Maldini's career was so long he faced Michel Platini, Diego Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo and Zlatan Ibrahimović. 😳 The greatest defender of all time turns 55 today, happy birthday king. 🐐🇮🇹 pic.twitter.com/u2T36QFlPp — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 26, 2023

وقال مالديني في تصريح سابق "أولا وقبل كل شيء، أتيحت لي الفرصة للعب ضد لاعبين رائعين، وأعتقد أن أفضلهم كان من دون شكّ مارادونا عندما لعب لنابولي ورونالدو عندما لعب لإنتر".

وتابع أفضل مدافع في الكالشيو عام 2004، "لم ألعب ضد ميسي، لأنه كان مصابا، والحمد لله أنه أصيب.. غضبت كثيرا عندما قرأت أن ميسي يمكن أن ينتقل إلى إنتر".

وحاول مالديني عندما كان يعمل في منصب المدير الرياضي لميلان، جذب ميسي إلى سان سيرو، عام 2020، لكن جهوده ذهبت سدى، لأن الأرجنتيني قرر الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وختم المدافع الدولي السابق (126 مباراة دولية) "لمدة 10 أيام حاولت إحضاره إلى ميلانو، ولكن بعد ذلك أدركنا أن ذلك كان مستحيلا.. ميسي لاعب رائع، ويحاول الجميع التعاقد معه، هذا الرجل قادر على القيام بأشياء استثنائية دائما".