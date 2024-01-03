الصفقات الحلم في الميركاتو الشتوي

تتطلع أندية كرة القدم إلى تعزيز صفوفها عبر إبرام الصفقات الجيدة في سوق الانتقالات الصيفية؛ لكن أحيانا تتم الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية، رغم أنها ليس بالأمر الهين، وتكون حلما لجماهير الفرق.

ويستعرض موقع "غول" في التقرير التالي أبرز 10 صفقات تتمنى جماهير الفرق أن تحدث في الميركاتو الشتوي الشهر الجاري.

الهولندي ماتياس دي ليخت (من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد)

يحتاج إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد بشدة إلى قلب دفاع، في حين أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ لا يثق كثيرا في ماتياس دي ليخت. لذلك فإن انتقال اللاعب في يناير/كانون الثاني إلى أولد ترافورد أمر منطقي.

الإنجليزي كالفين فيليبس (من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس)

لم يبدأ لاعب خط الوسط أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، حيث لعب 89 دقيقة فقط. ويحتاج ليفربول إلى لاعب خط وسط دفاعي، ونفس الأمر لنيوكاسل، ولكن الحل الأفضل للسيتي هو تجنب تقوية المنافس وبيع فيليبس لأحد الفرق خارج الدوري الإنجليزي. وسيكون فريق يوفنتوس هو الوجهة المثالية، للنجم الإنجليزي نظرا لافتقار الفريق إلى الجودة في وسط الملعب.

الإنجليزي آرون رامسديل (من أرسنال إلى نيوكاسل):

عدم ثبات مستوى الدولي الإنجليزي مؤخرا، دفع المدرب ميكيل أرتيتا إلى الاعتماد على الحارس الإسباني ديفيد رايا وإشراك رامسديل في مسابقات الكأس فقط.

ومع اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024، يحتاج الحارس الإنجليزي بشدة إلى اللعب وسيحصل على الفرصة في فرق مثل تشلسي أو نيوكاسل، اللذين فقدا حراسهما بسبب إصابات خطيرة في الأسابيع الأخيرة.

ومن الصعب أن يسمح أرسنال برحيل رامسديل، إلى منافس له في الدوري الإنجليزي؛ لكن انتقال اللاعب الشهر الجاري أمر مطروح.

الأميركي جيو رينا (من بوروسيا دورتموند إلى برينتفورد):

شارك لمدة 20 دقيقة فقط في دوري الأبطال ومن الواضح أن مدرب دورتموند يريد رحيل رينا، حيث اعترف علنا بأنه خلف ماركو ريوس وبراندت في المشاركة بالمباريات.

ويقال إن بعض أندية الدوري الإنجليزي مهتمة بضم لاعب دورتموند ولن يكون مفاجئا أن ينضم لبرينتفورد.

الإنجليزي جادون سانشو (من مانشستر يونايتد إلى بوروسيا دورتموند):

مستبعد في أولد ترافورد منذ فترة طويلة بسبب أزمته مع المدرب تين هاغ، ويحتاج الطرفان إلى حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

I can’t tell you how much I’ve missed this feeling! Team showed great character to stay in the game, we go again on the weekend. 💪🏼 pic.twitter.com/UOFQQWxhLm — Jadon Sancho (@Sanchooo10) February 8, 2023

ويحتاج دورتموند إلى تعزيز هجومه، نظرا لإمكانية مغادرة كل من رينا ودونييل مالين في يناير/كانون الثاني، ويمكن أن يكون انتقال سانشو إلى دورتموند -على سبيل الإعارة- مفيدا لجميع الأطراف.

الإنجليزي إيفان توني (من برينتفورد إلى أرسنال):

خسارة أرسنال المفاجئة على أرضه أمام وست هام أكدت أن البرازيلي غابرييل جيسوس ليس هدافا يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة. وأصبح من الصعب رؤية أرسنال يفوز بلقب البريميرليغ بدون مهاجم قوي، وسيكون إيفان توني البديل المناسب للبرازيلي.

الفرنسي رافاييل فاران (من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد):

أمضى وقتا طويلا على مقاعد البدلاء ومن المؤكد أنه سيكون من الأفضل له الرحيل عن اليونايتد هذا الشتاء.

وارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي، وأيضا إلى بايرن ميونخ؛ ولكن ستكون عودة فاران إلى ريال مدريد الأفضل؛ نظرا لأن كارلو أنشيلوتي في حاجة إلى قلب دفاع بعد أن فقد إيدير ميليتاو وديفيد ألابا بسبب إصابات خطيرة في الركبة. ولكن أنشيلوتي نفسه أكد عدم التعاقد مع أي لاعب جديد في الميركاتو الشتوي.

الإيطالي ماركو فيراتي (من العربي إلى برشلونة):

انتقل فيراتي الصيف الماضي من باريس سان جيرمان إلى فريق العربي القطري مقابل 45 مليون يورو ولن يسمح الأخير لنجمه الإيطالي بالانتقال مقابل رسوم منخفضة إلى برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية؛ ومع ذلك، إذا تمكن خوان لابورتا من بيع بعض اللاعبين مثل رافينيا وفيران توريس لأندية البريميرليغ، فيمكن ضم فيراتي في الميركاتو الشتوي لتعويض إصابة غافي الذي انتهى موسمه مع البرسا.

دوشان فلاهوفيتش (من يوفنتوس إلى تشلسي):

يحتاج تشلسي إلى مهاجم، ويريد دوشان فلاهوفيتش الرحيل عن يوفنتوس ولذلك يفكر البلوز في ضمه الشهر الجاري.

ومستوى تشلسي المتذبذب وعدم قدرته على تحقيق الانتصارات المتتالية تجعله بحاجة إلى ما ينهي الهجمات ويهز الشباك وفلاهوفيتش لم يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب ماسيمليانو أليغري وقد يعود رحيله عن "اليوفي" وانتقاله للـ"بلوز"؛ بفائدة لجميع الأطراف.