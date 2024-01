الصفقات الحلم في الميركاتو الشتوي

تتطلع أندية كرة القدم إلى تعزيز صفوفها عبر إبرام الصفقات الجيدة في سوق الانتقالات الصيفية؛ لكن أحيانا تتم الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية، رغم أنها ليس بالأمر الهين، وتكون حلما لجماهير الفرق.

ويستعرض موقع "غول" في التقرير التالي أبرز 10 صفقات تتمنى جماهير الفرق أن تحدث في الميركاتو الشتوي الشهر الجاري.

يحتاج إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد بشدة إلى قلب دفاع، في حين أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ لا يثق كثيرا في ماتياس دي ليخت. لذلك فإن انتقال اللاعب في يناير/كانون الثاني إلى أولد ترافورد أمر منطقي.

لم يبدأ لاعب خط الوسط أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، حيث لعب 89 دقيقة فقط. ويحتاج ليفربول إلى لاعب خط وسط دفاعي، ونفس الأمر لنيوكاسل، ولكن الحل الأفضل للسيتي هو تجنب تقوية المنافس وبيع فيليبس لأحد الفرق خارج الدوري الإنجليزي. وسيكون فريق يوفنتوس هو الوجهة المثالية، للنجم الإنجليزي نظرا لافتقار الفريق إلى الجودة في وسط الملعب.

عدم ثبات مستوى الدولي الإنجليزي مؤخرا، دفع المدرب ميكيل أرتيتا إلى الاعتماد على الحارس الإسباني ديفيد رايا وإشراك رامسديل في مسابقات الكأس فقط.

ومع اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024، يحتاج الحارس الإنجليزي بشدة إلى اللعب وسيحصل على الفرصة في فرق مثل تشلسي أو نيوكاسل، اللذين فقدا حراسهما بسبب إصابات خطيرة في الأسابيع الأخيرة.

ومن الصعب أن يسمح أرسنال برحيل رامسديل، إلى منافس له في الدوري الإنجليزي؛ لكن انتقال اللاعب الشهر الجاري أمر مطروح.

شارك لمدة 20 دقيقة فقط في دوري الأبطال ومن الواضح أن مدرب دورتموند يريد رحيل رينا، حيث اعترف علنا بأنه خلف ماركو ريوس وبراندت في المشاركة بالمباريات.

ويقال إن بعض أندية الدوري الإنجليزي مهتمة بضم لاعب دورتموند ولن يكون مفاجئا أن ينضم لبرينتفورد.

مستبعد في أولد ترافورد منذ فترة طويلة بسبب أزمته مع المدرب تين هاغ، ويحتاج الطرفان إلى حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

I can’t tell you how much I’ve missed this feeling! Team showed great character to stay in the game, we go again on the weekend. 💪🏼 pic.twitter.com/UOFQQWxhLm

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) February 8, 2023